Казань, 25 августа, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Инициативная группа русскоязычных родителей Татарии поднимет вопрос принудительного изучения татарского языка в школах региона перед министром образования РФ Ольгой Васильевой. Для этого «Комитет русскоязычных родителей Татарии», который был создан после митинга весной 2017 года, ведёт активный сбор подписей и жалоб. Передать их планируется 30 августа на Общероссийском родительском собрании, где будет председательствовать Ольга Васильева.

Иван Шилов ИА REGNUM Русская литература

«Всё, что накопилось у каждого из нас по нашей проблеме, можно пересылать на специально созданную почту по данной проблеме Pochta_tatar@mail.ru. Гарантируем, что все присланные на данный адрес материалы будут систематизированы, подготовлены в виде папки для передачи лично министру образования России Ольге Васильевой. После недавних слов Путина в Йошкар-Оле это с огромной долей вероятности может сработать, ведь в этой папке будет упрямая вещь — факты», — пишут представители комитета.

Напомним, 20 июля на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости снижения уровня преподавания русского языка в национальных республиках.

«Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это внимание», — отметил глава государства, добавив, что русский язык ничем нельзя заменить.

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Немного истории

«Комитет русскоязычных родителей Татарии» был учреждён при организационном содействии Общества русской культуры Республики Татарстан (ОРК РТ), которое существует с 1993 года и известно, в том числе, своими выступлениями в защиту русского языка. Общество предприняло множество попыток взаимодействия в решении данной проблемы, даже существует некий протокол, подписанный в 2012 году тогдашним премьер-министром республики Ильдаром Халиковым, направленный на решение языковой проблемы в республике. Однако, как пояснил председатель «Общества русской культуры Республики Татарстан» Михаил Щеглов, ни данный протокол, ни другие устные или письменные заверения чиновников самых разных уровней не выполняются, а в большинстве случаев обращений граждан и общественности — отвечают отписками, подчас с одинаковыми текстами. Русскоязычная общественность неоднократно проводила митинги и пикеты против принуждения в изучении татарского и в защиту русского языка. В 2012 году регистрирующий орган, усмотрев признаки «недействительности», исключил сведения об ОРК РТ из ЕГРЮЛ.

«Вся наша деятельность вызывала у руководства региона досаду, ведь их всё устраивает. Пока мы судились, выигрывали суды, а администрация инициировала апелляции, включала административный ресурс, они сварганили «альтернативную» полностью лояльную «русскую» организацию, присвоив наши наработки. Но пока нет решения учредителей о роспуске или решения суда о запрещении деятельности — организация юридически существует. Игнорировать нас у них не получится», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM председатель «Общества русской культуры Республики Татарстан».

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«20 июля Владимир Путин озвучил проблему, но власти республики позволили себе проигнорировать эти высказывания. Но теперь, когда дети 1 сентября придут в школу, получат расписание, мы молчать не будем. За три десятка лет стало очевидно, что это (обязательный татарский язык в школах — прим. ИА REGNUM ) напрасная трата усилий, и такой подход не способствует сохранению татарской культуры, на что упирают власти. А вопрос русского языка был и остаётся очень острым», — отмечает Михаил Щеглов.

В этом году ОРК РТ уже проводило митинг «Против языковой тирании в республике Татарстан». Он прошёл в апреле 2017 года в Казани. Целью было «привлечение внимания общественности к проблемам русского языка в системе образования республики».

Резолюция того митинга остаётся актуальной до сих пор.

«Вот уже третий десяток лет в Республике Татарстан русский язык для русскоязычных детей преподаётся как неродной. Объём и качество преподавания русского языка в образовательных учреждениях явно недостаточно для овладения им как средством устной и письменной коммуникации. Дети делают ошибки в устной и письменной речи, плохо понимают материал по другим предметам, не читают художественную литературу, испытывают затруднения при поступлении в вузы. Для нормального овладения родным русским языком большинство родителей нанимают репетиторов, хотя в стране гарантировано бесплатное образование», — отмечается в резолюции с уточнением, что проблема уже семь лет поднимается русскоязычной общественностью и давно получила научное определение как «этнолингвистический конфликт».

Недостаточность преподавания русского языка в школах Татарии подтверждает и то, что по итогам ЕГЭ 2017 средний балл по этому предмету, например, в Казани ухудшился на 1,57. О проваливших ЕГЭ по русскому в этом году Рособрнадзор пока не сообщил.

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Ещё в апреле 2017 года участники митинга требовали привести местные законы в соответствие законодательству Российской Федерации, убрать из него пункты о национальной исключительности, дающие возможность осуществлять «языковое насилие» в отношении жителей региона. Требование не было исполнено, а впереди новый учебный год, потому родители русскоязычных детей решили просить помощи выше — на уровне министерства образования РФ, чтобы информация о реальной ситуации с языковым вопросом в регионе дошла и до президента страны.

Школа

На особость региона, а точнее, попытку обособиться, в своём открытом письме главе Татарии Рустаму Минниханову в августе 2017 года намекала и международная общественная организация «Русское собрание», предложив «отказаться от идеи собственной исключительности». Уделило «Русское собрание» тогда внимание и вопросу обучения в школах.

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Цифры и факты

За второе полугодие 2017 года поддержка татарского языка обойдётся бюджету около 135 млн рублей. Основные мероприятия запланированы на осень, когда начнётся учебный год.

Напомним, в регионе на сегодня действуют сразу несколько целевых документов этого плана. Например, госпрограмма «Сохранение национальной идентичности татарского народа», продлённая до 2019 года. А в августе 2016 года ей «в помощь» приняли «Концепцию развития национального образования в Республике Татарстан до 2030 года». Это ею муниципалитеты республики обязали подготовить собственные «дорожные карты» на период с 2017 по 2020 год.

На республиканском августовском совещании работников образования и науки министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов напомнил, что с 2017 года «ответственность за развитие национального образования функционально закрепили за заместителями начальников районных органов управления образованием».

Ещё одна небольшая иллюстрация того, как в регионе на деле обстоят дела с языковым вопросом, — тот факт, что на многих семинарах и брифингах выступающие чиновники переходят на татарский язык без перевода. Было так и на августовском учительском съезде. Видимо, предполагается, что все присутствующие должны владеть татарским в достаточной степени.

Возвращаясь к теме образования, хочется привести статистику самого минобрнауки РТ, которая несколько противоречит словам Фаттахова о «низких показателях обучения на татарском языке».

На 2017 год в республике работают 742 школы, включая филиалы, где обучение ведётся на татарском языке. Это при том, что на 1 сентября 2017 года в регионе откроют свои двери для детей 1716 школ.

Советская школа

А общее образование в учебных заведениях на татарском языке на начало 2017 года получали 43,66% школьников.

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Но одними школами языковое принуждение не ограничивается. Вот, к примеру, 11 июля 2017 года Госсовет РТ принял поправки в местный КоАП РТ, после вступления в силу которых полномочные органы в муниципалитетах смогут штрафовать собственников за нарушение местного законодательства о языке на вывесках. Достаточно будет того, чтобы те не продублировали на вывеске на татарском языке название госоргана, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, иной организации, сведения о своём наименовании и иной подлежащей размещению информации.

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Языковой вопрос — это не только «школьная» проблема, это гораздо больше. Это попытка для российского региона подчеркнуть собственную «исключительность», как называло это в своём открытом письме Рустаму Минниханову «Русское собрание».