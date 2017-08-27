Санкт-Петербург, 27 августа, 2017, 08:14 — ИА Регнум. 26 августа, в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского состоялось открытие первого фестиваля киноплаката и киноарта PosterCon. Фестиваль продлится до 30 сентября и организован первой в России галереей киноплаката «АК» совместно с сетью библиотек им. В.В. Маяковского.

Дарья Драй ИА REGNUM Postercon 2017

Дарья Драй ИА REGNUM Твин Пикс

В программу первого фестивального дня вошли лекции, мастер-класс и показ документального фильма. На своей лекции «История киноплаката» один из организаторов фестиваля Ярослав Баричко рассказал о том, как появился киноплакат, о самых известных художниках кинопостеров и о том, почему сегодняшние плакаты в кинотеатрах не поражают воображение и не становятся «лицом» фильма. Слушатели узнали о том, что такое альтернативные кинопостеры, когда и почему они появились и для чего нужны.

«Культура коллекционирования кинопостеров и авторских художественных работ в нашей стране развита слабо, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Ярослав Баричко. — На западе давно существуют галереи, специализирующиеся именно на киноплакате — как оригинальном, так и альтернативном. Проводятся фестивали, где художники представляют своё творчество широкой публике. У нас такого пока нет, и мы в нашей галерее пытаемся эту культуру развивать и прививать. В течение двух лет, что мы существуем, ведем выставочную, галерейную, фестивальную деятельность, мы видим колоссальный интерес к этой теме. Огромное количество людей любит кино всем сердцем, а иметь у себя плакат, схватывающий в одном изображении идею, смысл, атмосферу фильма и являющийся его квинтэссенцией — прекрасная возможность для киномана снова и снова переживать эмоции от фильма, всего лишь взглянув на постер.

Посредством фестиваля мы хотим открыть петербуржцам и гостям города удивительный мир киноплаката — мир, который существует рядом с нами, но, как это ни странно, не всегда заметен глазу. Одной из причин этого является практически полное отсутствие интересных постеров в кинотеатрах и общая визуальная пресыщенность».

Лекция одного из организаторов фестиваля Ильи Сергеева «Самые известные и противоречивые киноплакаты» была посвящена всемирно известным плакатам, которые можно встретить не только во время проката фильма, но и в других лентах, сериалах, книгах и журналах. Эти плакаты коллекционируются и продаются на мировых аукционных площадках и украшают стены многих домов.

«На протяжении уже двух лет мы видим просто небывалый интерес к киноплакату и фан-арту, — комментирует Илья Сергеев. — Люди любят кино и любят искусство. Всегда интересно взглянуть на своих любимых героев кино и знакомые сюжеты с другой стороны. А еще люди ностальгируют по фильмам детства и «умному», интересному киноплакату. У нас на фестивале уже более 50 художников, иллюстраторов, дизайнеров со своим уникальным взглядом и опытом со всех уголков страны, а также Белоруссии, Грузии, Украины, Казахстана, США и других стран. От малоизвестных авторов до действительно громких имён, сотрудничающих с ведущими галереями и кинокомпаниями мира».

Художник-иллюстратор и главный дизайнер музея современного искусства «Эрарта» Даниил Вяткин провел мастер-класс на тему «Создание иллюстрации: от хаоса к порядку и обратно». Художник рассказал о том, как использовать ассоциативное мышление при создании графических работ. Участники мастер-класса смогли создать собственный плакат к любимому фильму и вместе с Даниилом Вяткиным разобрать его структуру.

Дарья Драй ИА REGNUM Даниил Вяткин

В Медиатеке состоялся показ документального фильма «Дрю: человек за постером» в оригинале с русскими субтитрами. Лента рассказывает о карьере художника и иллюстратора Дрю Струзана, среди наиболее популярных работ которого плакаты к фильмам об Индиане Джонсе, трилогии «Назад в будущее» и «Звездным войнам».

На протяжении всего фестиваля на девяти пространствах будут организованы тематические выставки, кинопоказы, лекции и мастер-классы, посвященные кинопостерам и киноарту.