Москва, 25 августа, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В причинах гибели волонтера Ивана Скрипниченко, избитого на месте убийства Б. Немцова, намерены разобраться в СК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москва.

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О смерти Скрипниченко написал у себя в Twitter правозащитник Андрей Маргулев, один из дежурных у мемориала Немцова. По информации правозащитника вечером 15 августа 2017 года неизвестный напал на волонтера и сломал ему нос. Маргулев уточнил, что следствие проводит проверку по факту гибели, а не по факту нападения.

Для лечения перелома носа волонтера госпитализировали в НИИ Склифосовского, где он скончался 23 августа. По предварительным данным причиной смерти Скрипниченко стал оторвавшийся тромб, но связано ли это с нападением на него медики не уточнили.

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Напомним, Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Спустя месяц волонтеры начали дежурства около импровизированного мемориала.