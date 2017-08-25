Москва, 25 августа, 2017, 09:54 — ИА Регнум. В июле апельсины в российских магазинах стоили на 29,4% дороже, чем ровно год назад. До конца года цены на цитрусовые вряд ли упадут, пишут 25 августа «Известия».

Sudhakarmadala Апельсины

По данным Росстата, имеющимся в распоряжении издания, 1 кг апельсинов стоил в июле в России в среднем 101,64 рубля. В июле 2016 года килограмм фруктов обходился покупателям в среднем в 78,52 рубля.

При этом в период с апреля по июнь в страну ввезли в 2,8 раза меньше апельсинов, чем с января по март. Массовое сокращение закупок апельсинов произошло из-за роста цен на них, считает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Как отмечают другие эксперты, в Турции и Египте, которые являются основными поставщиками апельсинов в РФ, цитрусовые в этом году не уродились. С октября спрос на импортные фрукты в России возрастает, следовательно, цены на них опускаться не будут.

Вместе с тем в летний период покупатели предпочитают отечественные фрукты, отмечают эксперты. Так, апельсины ввозят на территорию РФ под заказ — чтобы поддерживать ассортимент ритейлеров.

«В декабре потребители начинают активно закупать апельсины и мандарины для праздничного стола. Поэтому вряд ли стоит ожидать того, что цитрусовые подешевеют», — отметил президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

Напомним, Минэкономразвития ожидает снижения цен на плодоовощную продукцию в России в осенние месяцы. По данным ведомства, в июле фрукты и овощи подешевели на 8,3%, при этом потенциал снижения цен достигает 15%.

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