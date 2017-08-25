Лондон, 25 августа, 2017, 07:48 — ИА Регнум. «Посол России в Судане был найден мертвым в своем бассейне. Миргаяс Ширинский — шестой российский дипломат высшего уровня, внезапно скончавшийся за границей с ноября 2016 года, — озабоченно пишет на страницах британской The Independent корреспондент Хлое Фаранд. — Министр иностранных дел Судана выступил с заявлением, в котором подтвердил смерть Ширинского, однако не назвал её причин».

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«63-летний дипломат Сергей Кривов был найден бездыханным с травмой головы в российском консульстве в Нью-Йорке в день президентских выборов 8 ноября 2016 г. В декабре выстрелом в спину в Анкаре был убит 62-летний посол России в Турции Андрей Карлов. В январе 2017-го на полу ванной комнаты в своей квартире в Афинах был найден мертвым 55-летний консул Андрей Маланин. Спустя пару недель в возрасте 68 лет скончался посол РФ в Индии Александр Кадакин. В феврале нынешнего года в своем рабочем кабинете умер Виталий Чуркин, представитель России в ООН», — перечисляет журналистка.

Автор считает череду смертей «странной», однако не пытается ни объяснить, в чем же она видит странность событий, ни выдвинуть свою версию происходящего.

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