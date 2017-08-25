Москва, 25 августа, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В Монако 24 августа состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой российские клубы «Спартак» и ЦСКА узнали своих соперников.

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Московские «армейцы» сыграют в группе А против английского «Манчестер Юнайтед», португальской «Бенфики» и швейцарского «Базеля».

«Спартак» попал в группу Е, где его соперниками станут английский «Ливерпуль», испанская «Севилья» и словенский «Марибор».

Группой этап Лиги чемпионов сезона 2017/18 пройдет с 12 сентября по 6 декабря. ЦСКА первый матч сыграет 12 сентября в гостях против португальской «Бенфики». «Спартак» первую игру также проведёт на выезде — против словенского «Марибора», игра состоится 13 сентября.

Напомним, в 1/8 финала проходят две лучшие команды в каждой из групп. Команда, занявшая в группе третье место, попадает в 1/16 финала Лиги Европы.