Москва, 25 августа, 2017, 07:22 — ИА Регнум. В России утвержден перечень научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать учёные степени. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

В перечень вошли четыре научные организации и 19 российских вузов.

В отношении 11 вузов установлена категория «национальный исследовательский университет», в отношении трех вузов — категория «федеральный университет».

Четыре вуза будут обладать правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты.

Право самостоятельно присуждать учёные степени включённые в перечень научные и образовательные организации получают с 1 сентября 2017 года.

В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет», 3 вуза, в отношении которых установлена категория «федеральный университет», 4 вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты.

Таким образом, будет упрощен механизм предоставления образовательным организациям высшего образования и научным организациям права самостоятельно присуждать учёные степени.

Как сообщало ИА REGNUM, положение о порядке формирования перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется право самостоятельно присуждать учёные степени, было утверждено правительством РФ в мае 2017 года.

Напомним, в России ученые степени присуждаются в результате защиты диссертаций, а ученые звания присваиваются по результатам научно-педагогической деятельности. Порядок и процедура «присуждения» и «присвоения» различаются.

Желающий получить ученую степень соискателя доказывает наличие у него оснований на диссертационном совете, принимающем первичное решение о присуждении искомой степени на основании защиты диссертации.

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Перечень научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права присуждать учёные степени:

I. Научные организации

1. Объединенный институт ядерных исследований;

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН;

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН;

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.

II. Образовательные организации высшего образования

5. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»;

6. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

7. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»;

8. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»;

9. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

10. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

11. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»;

12. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;

13. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»;

14. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»;

15. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»;

16. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина»;

17. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»;

18. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

19. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»;

20. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»;

21. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева»;

22. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»;

23. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве РФ».