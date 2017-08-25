О воззвании России к разуму и польском безумии: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Будет ли торжество разума: Россия рассчитывает, что в США остынут горячие головы
- Пустые слова: Генеральный секретарь военного блока НАТО опять заговорил о стремлении наладить отношения с Россией;
- «Польша говорит о справедливости»: Берлину заявили о правах на репарации;
- Детализация трехлетней выдержки: Россия передала следствию по крушению малайзийского Boeing данные с локаторов;
- Обходится в копеечку: где продают самый дорогой в России бензин.