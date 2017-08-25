Южно-Сахалинск, 25 августа, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Сахалинский областной суд отклонил апелляционную жалобу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и проходящих с ним по одному делу экс-заместителя губернатора Сергея Карепкина и помощника Андрея Икрамова. Подсудимые просили о переводе под домашний арест. Но останутся в СИЗО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

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В начале заседания Александр Хорошавин и Андрей Икрамов, не в первый уже раз, пожаловались на плохое самочувствие. Однако приглашенный в суд фельдшер выразил уверенность, что заседание можно продолжать. Суд принял ко вниманию мнение фельдшера.

Адвокаты подсудимых основывали свои требования о смягчении меры пресечения на том, что обвинение уже представило всех своих свидетелей и все доказательства. Поэтому утверждения о том, что, находясь под домашним арестом, обвиняемые смогут влиять на свидетелей, либо уничтожить вещдоки — несостоятельны.

«Сам факт содержания под стражей в течение более чем двух лет, без какого либо приговора, является нарушением всех норм гуманности и прав человека», — заявили адвокаты.

В частности, адвокаты напомнили суду, что Сергей Карепкин никогда не предпринимал попыток скрыться от следствия, а в начале следствия сам, добровольно и за свой счет прибыл в Москву. Хотел бы скрыться — полетел бы в другую сторону.

Адвокаты полагают, что при данных обстоятельствах оставление их подзащитных в СИЗО можно расценивать как давление на них и принуждение к оговору себя и других. И приводят примеры, когда согласившиеся признаться во взятках фигуранты дела были переведены в статус свидетелей или получили мягкую меру пресечения.

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Сам Александр Хорошавин заявил, что находится в тюрьме 2,5 года. И содержание в СИЗО продлевают по одному и тому же основанию: «Обстоятельства не изменились».

Между тем Европейский суд по правам человека уже принял к рассмотрению жалобу обвиняемых по делу Хорошавина на незаконное содержание под стражей. ЕСПЧ уже обнаружил нарушения и запросил пояснения у российской стороны.

Александр Хорошавин также сообщил, что председатель СПЧ при президенте России Михаил Федотов также негативно оценил заключение экс-губернатора Сахалина и его бывших подчиненных под стражу и якобы выразил недоумение столь суровой мерой: «Арест является крайней мерой и применять его надо очень осторожно».

«В силу презумпции невиновности именно обвинение должно доказать необходимость продления самой суровой меры, но суд акцентировал внимание, что именно защита не представила доказательств, что можно изменить меру пресечения. Мы предоставили достаточно доводов о том, что невозможно продлить меру пресечения, но они не были опровергнуты обвинением, а судом были просто проигнорированы», — сказала адвокат Ольга Артюхова, поддерживая заявление своего подзащитного.

Однако никакие доводы обвиняемых и их адвокатов на судью Сахалинского областного суда Евгения Брика впечатления не произвели. Он принял решение оставить постановление городского суда Южно-Сахалинска без изменений и оставить обвиняемых под стражей.

Александр Хорошавин пожелал судье «спокойно спать после принятого сегодня неправильного решения».

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взяток. Вместе с главой региона были заключены под стражу высокопоставленные чиновники островного правительства.

Следствие утверждает, что губернатор и видные региональные чиновники создали преступную группу, которая принуждала местных бизнесменов фактически платить оброк. Общая сумма взяток составила более 522 млн рублей. Сразу после ареста Хорошавина следствие заявило, и это заявление было широко растиражировано СМИ, что при обыске у Хорошавина была найдена ручка из золота, усыпанная бриллиантами, стоимостью 36 млн рублей. Однако предъявить эту авторучку в качестве вещественного доказательства следствие так и не смогло — адвокаты такого вещдока в деле не нашли.

Громкие скандалы с участием представителей власти на Сахалине продолжаются. Под стражей сейчас находятся уже министры и замминистра из новой команды губернатора Олега Кожемяко — глава минсельхоза Михаил Кузьменко, глава минимущества Елена Гах, замминистра сельского хозяйства Тамара Муленкова.

В правительстве Сахалинской области заявляют о невиновности чиновников, областные СМИ пишут о том, что правоохранительные и надзорные органы «парализовали работу правительства» и уповают на поддержку полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Правоохранительные органы Сахалина хранят молчание. Чиновники остаются под стражей.