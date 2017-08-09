Дело Хорошавина: обвиняемые теряют сознание в суде и жалуются в ЕСПЧ

Южно-Сахалинск, , 10:03 — REGNUM В Южно-Сахалинске продолжается судебный процесс по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его подчиненных — зампреда правительства Сергея Карепкина, главы Минсельхоза Николая Борисова, советника губернатора Андрея Икрамова. Хорошавин и Икрамов заявляют о плохом самочувствии. Адвокаты возмущены условиями в больнице, куда суд направляет подсудимых. ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы Хорошавина и Икрамова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Хорошавин, Карепкин и Икрамов, несмотря на ходатайства адвокатов, останутся под стражей до 9 ноября. Их обвиняют в крупных взятках и отмывании доходов, полученных незаконным путем.

Все последние заседания прерывались, не успев начаться — подсудимые заявляли о плохом самочувствии. В суд вызывали скорую помощь. По словам адвоката Александра Хорошавина Ольги Артюховой, компьютерная томография головного мозга выявила, что экс-губернатор перенес инсульт.

На повышенное давление жалуется также Андрей Икрамов.

Однако присутствующий в зале суда врач УФСИН считает, что подсудимые могут принимать участие в слушаниях: «Повышенное давление 160 на 100 купируется лекарственными препаратами».

Присутствовавшие в зале суда сахалинские журналисты отмечают, что в данном помещении экстренная медпомощь может понадобиться даже совершенно здоровым людям: страшная жара, духота, просто «нечем дышать».

Адвокаты настаивают на переносе заседания — их клиентам необходимо время на лечение, а адвокату Икрамова еще и на ознакомление с материалами дела.

Сторона гособвинения ходатайство защиты не поддержала.

На одном из недавних заседаний Андрею Икрамову стало плохо. Ему опять вызвали скорую. Медики констатировали у него послеобморочное состояние и сообщили, что повезут больного в областную больницу.

«Что толку туда возить?! Какие там условия?!», — возмутился адвокат Андрея Икрамова Николай Набока.

«Теперь сами смогут увидеть, какие условия для лечения они создали для рядовых сахалинцев», — прокомментировали находившиеся в зале суда жители областной столицы.

В ответ на это адвокат Хорошавина Ольга Артюхова ответила:

«Скажите спасибо Александру Вадимовичу за то, что построил вам больницу и сосудистый центр!».

Адвокат из Москвы, видимо, просто не знала, что при закупках ангеографа и томографа для областной больницы из бюджета было украдено 100 млн рублей, за что экс-глава областного Минздрава Андрей Васильченков был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Адвокаты Хорошавина и Икрамова также сообщили, что их подзащитные направили жалобы в Европейский суд по правам человека и жалобы приняты к рассмотрению. Александр Хорошавин заявил, что решение о его аресте — в первую очередь политическое.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взяток. Вместе с главой региона были заключены под стражу высокопоставленные чиновники островного правительства.

Следствие утверждает, что губернатор и видные региональные чиновники создали преступную группу, которая принуждала местных бизнесменов фактически платить оброк. Общая сумма взяток составила более 522 млн рублей. Сразу после ареста Хорошавина следствие заявило, и это заявление было широко растиражировано СМИ, что при обыске у Хорошавина была найдена ручка из золота, усыпанная бриллиантами, стоимостью в 36 млн рублей. Однако предъявить эту авторучку в качестве вещественного доказательства следствие так и не смогло — адвокаты такого вещдока в деле не нашли.

Громкие скандалы с участием представителей власти на Сахалине продолжаются. Под стражей сейчас находятся уже министры и замминистра из новой команды губернатора Олега Кожемяко — глава Минсельхоза Михаил Кузьменко, глава Минимущества Елена Гах, замминистра сельского хозяйства Тамара Муленкова.

В правительстве Сахалинской области заявляют о невиновности чиновников, областные СМИ пишут о том, что правоохранительные и надзорные органы «парализовали работу правительства» и уповают на поддержку полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Правоохранительные органы Сахалина хранят молчание. Чиновники остаются под стражей.

Несмотря на практически полную замену региональных чиновников команды Хорошавина, сахалинцы продолжают жаловаться на недоступную медицину, отсутствие специалистов, некачественные услуги.