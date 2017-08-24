Москва, 25 августа, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Утверждение о том, что Россия сегодня ведёт войну с Украиной, учитывая потенциал России и методы ведения войны в XXI веке, является глупым. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Можно сегодня отрицать факт того, что Российская Федерация в той или иной мере влияет на ситуацию, но, наверно, это было бы глупо, но точно также глупо говорить, что сегодня Россия ведёт войну с Украиной. Если понимать потенциал России и методы ведения войны в XXI веке», — отметил бывший украинский депутат.

«Это что за политику надо проводить, что сегодня Украина конфликтует с Польшей, с Россией, периодически возникают конфликты с Белоруссией, с Молдавией? — добавил Спиридон Килинкаров. — Может быть это не те страны, которые нас окружают, виноваты? Может это та неграмотная политика, которую мы проводим, создаёт конфликтные ситуации? Может быть нужно выстраивать партнёрскую политику?»

Комментируя День независимости Украины, экс-депутат Верховной Рады заявил о желании, чтобы Украина действительно была независимой, однако по его мнению, независимость Украины растоптали незаконно пришедшие к власти люди.