Санкт-Петербург, 24 августа, 2017, 22:32 — ИА Регнум. 24 августа на стадионе «Крестовский» был разыгран 2-й матч 4-го квалификационного раунда ЛЕ между командами «Зенит» и «Утрехт». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Zenit.ru Празднование игроков Зенита после гола в ворота Утрехта

В дебюте матча российский форвард Александр Кокорин открыл счет, добив мяч в пустые ворота после прострельной передачи Далера Кузяева — 1:0.

На 105-й минуте Кокорин оформил дубль и вывел «Зенит» в групповой этап ЛЕ — 2:0.

Статистика матча («Зенит»/»Утрехт»)

Удары 20/8

Удары в створ 5/3

Владение 49%/51%

Фолы 17/19

«Зенит» вышел в групповой этап ЛЕ, победив «Утрехт» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Паредес, Кузяев, Ерохин, Дриусси, Кокорин, Шатов.

«Утрехт»: Йенсен, Леувин, Янссен, Клайбер, Брафхейд, Эмануэлсон, Аюб, де Стрек, Керк, Лабьяд, Дессерс.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Голы: Кокорин 9 — 1:0, Кокорин 105 — 2:0.