«Зенит» в дополнительное время одолел «Утрехт»
Санкт-Петербург, 24 августа, 2017, 22:32 — ИА Регнум. 24 августа на стадионе «Крестовский» был разыгран 2-й матч 4-го квалификационного раунда ЛЕ между командами «Зенит» и «Утрехт». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В дебюте матча российский форвард Александр Кокорин открыл счет, добив мяч в пустые ворота после прострельной передачи Далера Кузяева — 1:0.
На 105-й минуте Кокорин оформил дубль и вывел «Зенит» в групповой этап ЛЕ — 2:0.
Статистика матча («Зенит»/»Утрехт»)
Удары 20/8
Удары в створ 5/3
Владение 49%/51%
Фолы 17/19
«Зенит» вышел в групповой этап ЛЕ, победив «Утрехт» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.
Составы на матч:
«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Паредес, Кузяев, Ерохин, Дриусси, Кокорин, Шатов.
«Утрехт»: Йенсен, Леувин, Янссен, Клайбер, Брафхейд, Эмануэлсон, Аюб, де Стрек, Керк, Лабьяд, Дессерс.
Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.
Голы: Кокорин 9 — 1:0, Кокорин 105 — 2:0.