Минск, 25 августа, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей 19 июля принял участие в презентации в латвийском посольстве книги «История Латвии», дав этому труду высокую оценку. Данное событие еще раз ставит серьезный вопрос о месте Минска в противостоянии России и Запада, считает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

Мнение Владимира Макея, поддерживающего издание подобного рода книги, не может считаться дружественным России никаким образом. Этот пропагандистский продукт оправдывает агрессивную антироссийскую риторику современной Латвии, положительно относится к коллаборационистам, прислуживавшим гитлеровской Германии, и благожелательно описывает участие латышей в формированиях СС и вермахта. Уничтожение латышскими эсэсовцами мирного еврейского населения и белорусских партизан не встретило никакого протеста со стороны МИД Белорусии.

С гордостью перечисляет автор «Истории Латвии» латышских эсэсовцев, награжденных за смелость в боях с Советской армией железными рыцарскими крестами. Позорные страницы истории приобретают вид борьбы с «русским оккупантом», под это, как известно, в современной Европе можно списать многое, даже преступления фашистского режима. Следует ли белорусскому народу стремиться к подобной идентичности, ставшей привычной для их прибалтийских соседей, — любой человек, не потерявший остатки совести, ответит на этот вопрос отрицательно. Остается только дать оценку деятельности главы белорусского МИД Владимира Макея, прикладывающего руку к оправданию фашизма.

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