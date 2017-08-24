Краснодар, 24 августа, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В исправительных учреждениях в Краснодарском крае в ходе проверки в мясе был обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 24 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Цитата из к/ф «Оливер Твист». реж Роман Полански. 2005. Великобритания, Чехия, Франция, Италия Оливер Твист. Миска

«Проведён отбор десяти проб свинины, хранившейся в двух холодильных камерах ФКУ ЛИУ №8 УФСИН России. По результатам лабораторных исследований, проведённых в ФГБУ «Краснодарская МВЛ», во всех десяти пробах выявлен вирус АЧС», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, в ходе проверки, проведённой на территории продовольственного склада ФКУ ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю, в двух пробах свинины одной из камер также было установлено наличие вируса АЧС.

Как уточняется, мясосырьё, в котором был обнаружен вирус, «использовалось для питания спецконтингента» двух исправительных учреждений. В то же время отмечается, что для человека обнаруженный вирус опасности не представляет.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время проводится работа по локализации инфекции и недопущению дальнейшего распространения заболевания на террито­рии края и сопредельных регионов.

Напомним, днём ранее Россельхознадзор сообщил о выявлении новых вспышек африканской чумы свиней во Владимирской и Саратовской областях.