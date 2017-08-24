Санкт-Петербург, 24 августа, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Московский районный суд Петербурга 23 августа признал экстремистской книгу «Восточные размышления» Яна Новака-Ёзераньского. Таким образом, своим вердиктом суд удовлетворил иск городской прокуратуры.

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Тираж книги был изъят из типографии сотрудниками правоохранительных органов еще в прошлом году. Прокуратура начала проверку по запросу общественной организации «Русский путь».

Согласно выводам прокуратуры, которая заручилась мнением экспертов, в книге польского автора распространяются заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, присутствуют многочисленные искажения российской и советской истории.

«По результатам проверки прокуратура пришла к выводу о том, что информационный материал подрывает основы конституционного строя России <…> нарушает права и законные интересы граждан, а также может привести к искажению традиций народов России хранить и беречь память о защитниках Родины», — говорится в сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга.

Надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав запретить к распространению на территории РФ книги «Восточные размышления: сборник избранных статей и интервью 1991−2003», а также ее электронной версии в сети Интернет. Московский районный суд Санкт-Петербурга требования прокурора удовлетворил в полном объеме, однако решение суда пока не вступило в законную силу.

Организаторы публикации книги — польское консульство и Польский институт в Петербурге. Книга представляет собой сборник статей об истории XX века и современном (на момент написания — рубеж веков) состоянии отношений Польши со своими восточными соседями (Россией, Белоруссией, Украиной). Автор резко критикует политику СССР и России, упрекая ее в целом ряде вещей, от событий времен Второй мировой войны и сталинизма до войны в Чечне и стремлении восстановить советскую империю.

При этом Новак-Ёзераньский полагает, что поляки не должны считать Россию только врагом, потому что и в России были и есть люди, боровшиеся «с системой». Согласно автору, хороша та Россия, которая кается в преступлениях. Та Россия, которая оказывает влияние на соседние с ней страны и выходит за очерченные для нее Западом рамки, плоха.

Сторонники запрета книги делают акцент на том, что подобная односторонняя трактовка событий, направленная против России, не должна распространяться в РФ. Их оппоненты, в свою очередь, считают, что автор прав в своем антиимперском посыле, и что его тезисы не нанесут России никакого вреда.

Политические представления Новака-Ёзераньского вполне очевидны. К примеру, в статье, посвященной Белоруссии, написанной еще в 2003 году, автор пишет, что поляки должны опасаться усиления России и ее влияния на Белоруссию и Украину, потому что тогда две эти страны утратят суверенитет, и Польша станет де-факто соседкой «империи».

При этом ни к европейским лидерам (Германии), ни тем более к США у автора никаких претензий нет. Он призывает в частности приглашать в Польшу побольше молодых белорусов, чтобы передать им ценный опыт самой Польши в виде успеха независимого государства, построенного под покровительством США. Другими словами, у России нет прав на влияние в Белоруссии, а у Польши под руководством США такие права есть.

С Украиной у польского автора все еще понятнее: с этой страной надо дружить, потому что без свободной Украины не будет свободной Польши и наоборот, поэтому нужно сплачиваться против русской агрессии. По мнению Новака-Ёзераньского, украинско-польские споры — это плод русской провокации, к примеру, волынская резня была якобы инспирирована советскими партизанами. Это написано в статье 2001 года.

«Автор безосновательно обвиняет российскую сторону в геноциде польского населения на Волыни», — прокомментировала этот пассаж автора книги прокуратура Петербурга.

Вполне ожидаемы и суждения польского автора по внутрироссийским вопросам. Так, в еще одной статье рубежа веков он высказывает убеждение, что целью политики Владимира Путина в ходе борьбы с террористами в Чечне будет… уничтожение чеченского народа как такового.

По мнению петербургской прокуратуры и суда, такими высказываниями автор приравнивает законные антитеррористические действия Российской Федерации против боевиков в Чечне к деяниям нацистов.

Что же касается политики Европы в отношении России, то она, по мнению Новака-Ёзераньского, должна состоять во втягивании России в Европу и одновременно в том, чтобы Россия смирилась с потерей статуса империи.

Представители истца, общественной организации «Русский путь», в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразили удовлетворение решением суда.

«Мы считаем, что книга грубо искажает политику России, как внешнюю, так и внутреннюю, — заявил руководитель ленинградского областного отделения организации Вячеслав Доброхотов. — Цель этой книги — расшатывать сознание граждан России, прививая им ненависть к собственному прошлому. Конечно, наше прошлое было непростым, но оно вовсе не было таким черным, как в этом произведении».

В Польском институте в Петербурге отказались от комментариев, переадресовав корреспондента ИА REGNUM в министерство иностранных дел Польши. До настоящего времени получить комментарий из Варшавы не удалось. Отметим, что после изъятия тиража книги из типографии в польском МИД заявили протест.