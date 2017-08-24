Москва, 24 августа, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел подготовило новый регламент, согласно которому патрули ДПС будут находиться в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Черкасский Андрей ИА Крассная Весна Сотрудник ДПС. Москва

Уточняется, в результате введения нового регламента МВД будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов, который был введен пять лет назад. Ранее замминистра внутренних дел Александр Горовой назвал данный приказ «ошибкой».

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Таким образом, новые места несения службы сотрудниками ДПС будут определяться на основании текущего состояния аварийности в конкретной местности путем анализа и выявления опасных участков дорожной сети и с учетом изменяющейся обстановки на дорогах в конкретный период времени.

Ряд норм в новом регламенте будет направлен на минимизацию злоупотреблений сотрудниками ДПС и на обеспечение надлежащего уровня защищенности граждан. Новый административный регламент вступит в силу после регистрации в Минюсте утверждающего его приказа МВД.

Отметим, по данным МВД, за последние несколько лет количество стационарных постов ДПС сократилось в несколько раз: с 297 в 2011 году до 83 в 2017 году.