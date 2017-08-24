Кого Россия призывает к осторожности и критикует: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 августа, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Астанинский процесс: В МИД России сообщили о первых результатах;
- Недоволен, но подписал: Американский лидер назвал закон о санкциях угрожающим;
- По тому же рецепту: Россия раскритиковала новую стратегию США по Афганистану;
- Нужна максимальная осторожность: Россия о совместных военных учениях США и Республики Корея;
- «Погода нестабильна»: Москва пока не рассматривает ответные меры в случае введения Украиной визового режима с Россией.