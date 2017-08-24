Калининград, 24 августа, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Решение российского суда вернуть малолетнего ребёнка отцу, гражданину Германии, без согласия матери, гражданки РФ — противоречит российскому законодательству и не поддается здравому смыслу. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала сегодня, 24 августа, уполномоченный по правам ребёнка в Калининградской области Татьяна Батурина, комментируя вчерашнюю публикацию «Ты, русская грязь!»: германский порядок в России наступил».

Фрагмент картины итальянского художника Гвидо Рени «Избиение младенцев», 1612 год

По словам детского омбудсмена, калининградка переживает последствия «европейского лобби», и «можно говорить о действии ювенальной юстиции в России».

«В 2011 году Россия подписала Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, на основании которой отец, гражданин Германии, и требовал возвращения «иностранного ребенка», — продолжила собеседник ИА REGNUM. — Другое соглашение — Конвенция об юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей, подписанная Россией в 2013 году, обязывает государства-участников возвращать детей, проживших год и более, в «страну преимущественного проживания ребенка».

«Но разлучать ребенка с матерью в таком малолетнем возрасте — бесчеловечно! — считает Татьяна Батурина. — Решение суда коренным образом нарушает базовые права ребенка, соблюдаемые в нашей стране: прежде всего, на общение с матерью, поскольку она по законам Германии — преступница, не сможет въехать в страну, а значит, никогда не увидит своего малыша, не сможет воспитывать его. Кроме того, российский суд не учёл преимущественную роль в воспитании мамы в таком возрасте, ведь малышу всего два года».

По словам Батуриной, суд не принял во внимание свидетельские показания о том, что отец жестоко обращался с ребенком и его матерью, проявляя крайнюю степень русофобии, а также то, что он ни дня не прожил вместе с сыном.

«Это значит, что отец сделает всё, чтобы мальчик не знал родного, русского языка и русской культуры», — подчеркнула собеседник ИА REGNUM.

Батурина также отметила, что суд не принял во внимание заключения уполномоченных по правам ребенка ни по Санкт-Петербургу, ни по Калининградской области.

«Т.е. то, что в российском законодательстве играло бы решающую роль в пользу проживания ребенка с матерью, международным правом рассматривается как факторы, доказывающие позицию иностранного отца. Даже его несогласие с двойным гражданством ребенка (мама самостоятельно получала документ в консульстве по единоличному заявлению). Вместе с тем надо отметить, что германский суд не забирал у нее малыша. Он назначил порядок общения отца с сыном, который она нарушила своим отъездом», — прокомментировала детский омбудсмен.

Говоря о статистике подобных дел, Батурина сказала: «Действительно, всё чаще европейские папы вызывают российских мам в международные суды по таким делам. За последние несколько лет в международном суде СЗФО было рассмотрено порядка 25 дел. Пока мне известно только об одном решении передать ребенка иностранному отцу. В других округах статистика печальней».

«Иностранный родитель понимает, что пособие по ребенку — это, как говорится, «неплохая прибавка» к зарплате, впрочем, имея ребенка, можно и не работать. Государство берет на себя обязательства по содержанию детей. Каждый раз, когда я слышу о том, что в России невысокие детские пособия, мне хочется напомнить, что наша страна и не диктует родителям принципы воспитания своих детей, и в нашей стране ребенок не выделен в самостоятельное право настолько, как в европейских государствах, при малейшем случае выбирающих «лучших родителей» для детей, я бы сказала «более послушных», — продолжила Татьяна Батурина.

«Наши девушки, женщины таких тонкостей не знают, и их позиция, откровенно говоря, инфантильная, — считает детский омбудсмен. — Они уезжают в другую страну, не имея гражданства, не зная законодательства, рожают детей, иногда не получив даже вида на жительство, не имея работы. Считая, что всё само собой образумится. Не образумится. В другой стране они бесправны».

«В нашей стране гражданство дается по крови, во многих других странах — по месту рождения, и могут возникнуть противоречия с отцом ребенка при получении малышом российского гражданства. Ко мне часто обращаются бабушки-дедушки детей, рожденных от иностранцев, когда случаются разногласия в международных браках, некоторые мамы, даже не дают российского гражданства ребенку… чем в таких случаях помочь? Романтические чувства прекрасны, но не понимать рисков, связанных с базовым правом матери и ребенка быть вместе в иностранном государстве, нельзя», — подытожила уполномоченный по правам ребёнка в Калининградской области Татьяна Батурина.

Напомним, накануне в интервью ИА REGNUM жительница Калининграда рассказала, как Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил изъять её двухлетнего сына в пользу отца, гражданина Германии господина Якоба. Молодая мама сбежала из Германии в январе 2017 года, не выдержав русофобских нападок «главы семьи». Он запрещал ей разговаривать на русском языке, рукоприкладствовал, отключал интернет, обзывал «русской грязью» или говорил, что «мой ребёнок не в том животе».

ИА REGNUM уточняет, что с 2014 года в Гражданско-правовой кодекс РФ внесены изменения, согласно которым нескольким судам общей юрисдикции поручены полномочия по ведению производства дел с участием иностранных граждан. Вопросы международного права в СЗФО решает Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, поэтому там и состоялось рассмотрение иска гражданина Германии к жительнице Калининграда.