Москва, 24 августа, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Новая стратегия США по Афганистану не приведёт к достижению положительного результата в сфере безопасности. Об этом 24 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы обратили внимание, что в анонсированной президентом США Дональдом Трампом 20 августа новой стратегии по Афганистану акцент сделан на силовое решение афганской проблемы — в том числе посредством наращивания численности иностранных военных контингентов», — заявила Захарова.

«Такой подход созвучен рецептам, которые выписывались Афганистану предыдущей американской администрацией. Как известно, это не привело к достижению положительного результата в сфере безопасности», — подчеркнула она.

Она также выразила надежду, что расширение полномочий ВС США в Афганистане «не будет нарушать суверенитет этой страны и ущемлять национальные интересы государств региона».

Официальный представитель МИД отметила, что в стратегии не нашли должного отражения те опасности, которые исходят от афганского крыла террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в настоящее время активно распространяет своё влияние в Афганистане.

Кроме того, в стратегии полностью проигнорирована проблема афганского наркопроизводства, несмотря на то, что именно оно является одной из основных ресурсных баз для деятельности террористов, подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее президент США обнародовал новую стратегию Америки в Афганистане. Несмотря на то, что в ходе предвыборной гонки Трамп критиковал военную кампанию в Афганистане, действующий президент США принял решение оставить военный контингент в Афганистане, при этом перенеся фокус внимания с попыток реконструкции государственных институтов в Афганистане на уничтожение террористов.