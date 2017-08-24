Москва, 24 августа, 2017, 11:41 — ИА Регнум. МИД РФ пока что не рассматривает ответные меры в случае введения Украиной визового режима с Россией. Об этом 24 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинцы

«Давайте мы дождёмся или не дождёмся принятия… или непринятия подобных решений», — заявила Захарова.

Она отметила, что позиция украинского ведомства по вопросу введения визового или подобного ему режима с Россией постоянно меняется.

«Я сама помню заявление главы МИД Украины о том, что визовый режим неактуален, введение его не нужно, это только навредит самой Украине. Затем, видимо, в силу некой политической конъюнктуры и развития внутриполитических процессов в этой стране заявления начали меняться в другую сторону: начались призывы к разработке какого-то гибридного визового режима», — напомнила Захарова.

«Мы исходим из того, что если решение будет принято, тогда мы будем его рассматривать, как на это реагировать. Гипотетические рассуждения в отношении подобных вещей просто неуместны, потому что политический климат на Украине меняется, погода нестабильна. Давайте дождёмся решения — или «нерешения» — по этому поводу», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Сообщения в СМИ о том, что Украина готовит для России визовый режим стали появляться довольно давно. В последнее время на Украине поднимался вопрос о том, чтобы сделать въезд для российских граждан возможным только по биометрическим паспортам при уведомлении украинского МИД за месяц до визита.