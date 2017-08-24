Екатеринбург, 24 августа, 2017, 11:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в одном из детских садов Октябрьского района города появился плакат с названием «Расту счастливым», призывающий детей звонить по телефону доверия, если «взрослым всегда не до тебя» или «тебе кажется, ты никому не нужен». О появлении плаката в дошкольном учреждении сообщили родители одного из воспитанников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Роквелл Норман. Ребенок и полицейский

На плакате изображены семейные сцены, которые, по мнению авторов агитматериала, должны стать причиной обращения детей по телефону, при этом на картинках, помимо родителей и детей, изображены герои мультфильмов «смешарики». Например, на одной из картинок тревогу ребёнка должно вызвать появление младшего брата, на другой ссора родителей, а также изображена сцена, когда ребёнок не может получить помощи в решении домашнего задания. Более того, на всех картинках родители изображены в негативном образе. Кроме того, на плакате написано, что никто не имеет права наказывать ребенка: щипать, трясти или шлёпать.

«У меня полное ощущение, что моего ребенка призывают шпионить за мной и доносить», — сообщила изданию Ura.ru одна из женщин, которая и выложила на своей странице в соцсети плакат.

По мнению активиста свердловского отделения всероссийской организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Алексея Банникова, плакат явно рассчитан на детей младшего школьного возраста. Он сообщил, что ранее поступали сигналы о появлении таких плакатов в школах и других учреждениях, например, в детских домах творчества или помещениях муниципальных социальных служб.

«Каким образом он мог появился в детском саду — уму непостижимо. Ничего, кроме раздражения родителей, это вызвать не может. На что надо обратить внимание. Ювенальщики будут калечить психологию наших детей, обучая их доносительству, за наш счёт. Всё это зачастую продвигается уже не за западные гранты, а за российские. А родителям в садике надо инициировать собрание и потребовать объяснений у директора. Оставлять такое безобразие на самотёк нельзя!», — сообщил активист.

На момент публикации не удалось дозвониться и получить пояснения в отделе координации работы в сфере образования Октябрьского района Екатеринбурга. Также не удалось получить комментарий в Фонде инициатив в области семьи и детства «Национальный детский фонд», который является изготовителем этой продукции.

Тем временем пользователи социальных сетей уже активно обсуждают данную информацию. Большинство из них склонны считать, что появление таких материалов в образовательных учреждениях — часть плана по продвижению ювенальной юстиции в России. Однако есть и те, кто не видит в нём ничего плохого.

Одна из пользователей соцсетей выложила аналогичный плакат, который также был размещён в детском саду.

«Вот тот самый плакат телефон доверия, где братик — это большая проблема для ребенка. Когда я ходила беременная, в садике дочку начали все пугать, что вот родится братик и всё — твоя жизнь закончена: он будет орать, писать и какать… Кое-как я дочь переубедила. Теперь она очень любит братика. А тогда была паника у ребенка. Может, и нужен этот телефон доверия. Но мне кажется, что изначально ребенка настраивают на худшее такими записями: не надо меня обижать, мама и папа ссорятся, мне нужна помощь, у меня появился младший брат… Какой-то неправильный логический ряд», — сообщила она.

Ещё один комментатор предположил, что цель, заявленная авторами плаката, может, и выглядит как благая, но пользоваться этим дети будут совершенно бестолково, а те, кто это придумал, не могут этого не понимать.

«У нас такая же тема… Девочка 12 лет позвонила. Настучала на маму, что мама отругала её, что девчонка забила на всё и гуляла до 23:00. В итоге было крутое разбирательство, маму затаскали по комиссиям. Но… вроде как прокатило, но… наказали за то, что отпускает гулять до 23. Вот такие дела, брат!», — делится своей историей другой участник форума.

Ещё один из пользователей соцсетей предположил, что данная затея нарушает право на неприкосновенность частной жизни. Другие указали на то, что плакат рассказывает о правах детей, но ничего нет про их обязанности. Один участник форума, у которого супруга работает воспитателем в детском саду, заявил о бессмысленности плаката, так как «дети сами там рассказывают всё, что дома творится».

«И ну да, дети, говорящие родителям о своих правах, абсолютно правы. Но, во-первых, это удобный случай напомнить им о том, что к правам всегда прилагаются обязанности, которые первичны, а во-вторых, что в эти права айфон и право, допустим, хамить взрослым — ну никак не входят», — заявил один из участников форума.

В свою очередь, активист РВС считает, что обеспокоенность родителей понятна, так как совершенно неизвестно, кто и как будет разговаривать с ребёнком на том конце провода.

«Да и сами дети могут использовать этот инструмент для шантажа собственных родителей, которые, например, отказываются делать дорогостоящую «модную» покупку для ребёнка или запрещают излишне долго сидеть за телевизором или компьютером», — сообщил он.

Отметим, что помимо чиновников и сотрудников фонда, отвечающих за распространение и изготовление данного плаката, также не удалось дозвониться по номеру телефона доверия, размещённого на плакате.

«Данные плакаты и телефоны доверия, на наш взгляд, безусловно, являются проявлением ювенальной юстиции в России. Всё это укладывается в ювенальную концепцию «профилактики социального сиротства», под которой подразумевается вторжение во вполне благополучные семьи для выявления «возможного неблагополучия». Продавливается это, как правило, под заявления о якобы растущем семейном насилии, в том числе в отношении детей. Хотя, судя по официальным данным, никакого всплеска семейного насилия в России нет», — считает активист РВС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области число преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, снизилось как по итогам 2016 года, так и в первом квартале 2017 года. При этом подавляющее число зарегистрированных преступлений против несовершеннолетних — невыплата алиментов.

Читайте также: Преступность против детей: в Свердловской области фиксируют снижение

Так, в первом квартале 2017 года всего было совершено 619 преступлений в отношении детей, тогда как в первом квартале 2016 года их было 1110. Также снизилось количество преступлений в отношении детей со стороны их родственников и родителей. В первом квартале 2016 таких преступлений было зарегистрировано 295, а с января по апрель 2017 года — 208.