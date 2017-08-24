Москва, 24 августа, 2017, 09:40 — ИА Регнум. После некоторых колебаний котировки нефти 23 августа возобновили подъем, превысив отметку $52, которая ускользала от быков по Brent в течение двух предыдущих торговых дней. В целом же амплитуда внутридневных колебаний цен остается довольно высокой, сигнализируя о неопределенности игроков и воздействии противоречивых факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

eluela31 Нефть

«Локально тем самым катализатором покупок нефти послужила официальная статистика минэнерго США, которая на удивление была воспринята игроками на ура. Запасы сократились на 3,3 млн баррелей, чуть меньше вчерашней оценки API и прогноза. При этом добыча снова выросла, на 0,27% или на 26 тыс. баррелей в сутки», — привел цифры эксперт.

«Но это не смутило быков, которые были готовы к рывку и ухватились на сокращение запасов в Кушинге и запасов бензина на 0,5 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно. В отчете не было ничего фееричного. Скорее, участники рынка просто заждались повода для покупок и узрели его в цифрах минэнерго», — отметил Салас.

«Но при этом более широкая картина по рынку черного золота указывает на подвижки в ребалансировке рынка. Помимо устойчивого сокращения запасов в Штатах и падения буровой активности на сланцевых месторождениях, немаловажную роль для сырьевых площадок сейчас играют перебои поставок из Ливии», — пояснил эксперт.

«23 августа стало известно, что добыча на крупнейшем в стране месторождении Шарара не вернулась в штатный режим работы. И перебои могут затянуться, что повлечет падение общих объемов добычи ОПЕК, ведь именно Ливия (на пару с Нигерией) портят статистику картелю. Так что, пока можно говорить о наличии поводов для роста котировок», — считает Салас.

«С технической точки зрения в краткосрочной перспективе активу необходимо удержаться над уровнем $52, чтобы не растерять потенциал дальнейшего укрепления. Но для пробоя отметки $53 и тем более уверенного закрепления выше потребуется свежий катализатор», — полагает эксперт.

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