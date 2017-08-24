Пекин, 24 августа, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 24 августа центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,6525 юаня за доллар. Таким образом, на следующий день после незначительного ослабления китайская валюта продолжила стремительно укрепляться.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Укрепление юаня стало полной неожиданностью даже для китайских экономистов, которые накануне прогнозировали постепенное ослабление национальной валюты КНР. Китайский юань уже третью неделю подряд демонстрирует стремительный рост, укрепляясь ежедневно более чем на 60 базисных пунктов, пишет «Чжунго жибао».

24 августа юань «отыграл» у доллара США еще 108 базисных пунктов. Впервые за долгое время национальная валюта КНР достигла отметки 6,65 юаня за доллар. Аналитики не исключают, что китайская валюта продолжит укрепляться, остановившись на отметке 6,5−6,6 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 23 августа центральный паритетный курс национальной валюты КНР к доллару США составил 6,6633 юаня за доллар.