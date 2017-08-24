Волгоград, 24 августа, 2017, 08:21 — ИА Регнум. В Волгоградской области достаточно сил и средств для борьбы со бушующими в регионе уже несколько дней пожарами. Об этом было заявлено на заседании межрегионального оперативного штаба, передает ИА REGNUM 24 августа.

Volgograd.ru Тушение огня

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Как доложил начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк, в целом по региону задействованы 5120 человек и более двух тысяч единиц техники, в том числе и резервная. Также для тушения огня планируется использование шести вертолётов и самолётов.

«В связи с ухудшением погодных условий проведено перераспределение сил и средств. Шесть оставшихся возгораний локализованы, ведется ликвидация», — уточнил глава чрезвычайного ведомства.

Накануне, 23 августа, огонь угрожал 40 населенным пунктам, в которых проживают 12 тысяч человек.

«Была проведена работа с жителями, работали в четком взаимодействии все структуры. Сохранены социальные объекты, ситуация в населенных пунктах находится под контролем», — сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, добавив, что несмотря на капризы погоды (работу пожарных осложнял шквалистый ветер, порывы которого достигали 25 м/с), тяжелейшую ситуацию удалось сдержать.

Глава региона также отметил, что в отличие от аналогичной ситуации 2010 года, когда область также была охвачена пожарами, на этот раз удается сохранить жизни и здоровье людей. По информации на сегодняшний день, жертв и пострадавших в результате пожаров нет.

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Volgograd.ru Лесной пожар

По состоянию на 20:00 23 августа наиболее сложная ситуация сложилась в Среднеахтубинском районе. Здесь сгорело около 30 строений (80% из которых неэксплуатируемые постройки). В Даниловском районе в районе хутора Каменный природный пожар распространился по территории свыше 1000 га. В результате огонь зашел в населенный пункт, сгорело четыре строения. В пункт временного размещения были эвакуированы 273. В Советском районе Волгограда горела около 10 га травы, пострадало пять построек.

В Ольховском районе огонь полыхал в районе двух хуторов. В районе Липовки горел лесной массив на площади 10 га, в Ягодном сгорело 54 постройки.

В Иловлинском районе сгорело два строения. Вблизи хутора Колдаир из детского оздоровительного лагеря «Лазурный» в пункт временного размещения на базе средней школы посёлка Лог эвакуировали детей, воспитателей и персонал — всего 314 человек.

В общей сложности в пункты временного размещения было эвакуировано 735 человек.

34.mchs.gov.ru Сгоревшие постройки

Что касается причин возгораний, то, как подчеркнул Бочаров, как правило, везде это стал человеческий фактор, «есть предположение и целенаправленного поджога». Он подчеркнул, что сложная ситуация сегодня наблюдается на территории всей Волгоградской области — причины возгораний разные, их в каждом отдельном случае предстоит установить следственным органам.

Теперь предстоит работа по ликвидации последствий пожаров. Сгоревшие постройки возьмут под круглосуточное патрулирование и охрану. Следственным и надзорным органам предстоит дать оценку деятельности должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в двух хуторах города Михайловки начался во второй половине дня 22 августа. Потушить его удалось только спустя сутки. В течение дня 23 августа были зафиксированы пожары и возгорания в 13 районах области, включая Волгоград. Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода и ураганный ветер, часто менявший своё направление. Помимо Михайловки удалось потушить огонь в Камышине, селе Раздольном Николаевского района, посёлке Качалино и хуторе Медведи Иловлинского района, а также локализовать возгорание на левом берегу Дона в Клетском районе.

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Под Волгоградом из-за пожаров эвакуируют детский лагерь

Была снята и угроза населенному пункту Каменный в Даниловском районе. Из-за обширного ландшафтного пожара жители хутора уже были подготовлены к эвакуации, однако она не потребовалась.

Данные по количеству сгоревших и пострадавших от огня построек в регионе уточняются. Жертв и пострадавших удалось избежать. Только подразделениями региональной противопожарной службы совершено 60 выездов на тушение пожаров и возгораний. Были задействованы 182 человека личного состава и 72 единицы основной пожарной техники. На помощь региону были направлены дополнительные силы из других регионов России.