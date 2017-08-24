Москва, 24 августа, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 23 августа открылись ростом по доллару и евро. В течение первых пяти часов торгов рубль подешевел к доллару до 59,25 рубля, к евро — до 69,88 рубля. Это было несколько неожиданным, поскольку в это время цена на нефть торговалась в небольшом плюсе, а индекс доллара понижался, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Помимо этого, российская валюта получала поддержку от налогового периода и аукционов Минфина. 23 августа в ходе аукционов Минфин разместил два выпуска государственных облигаций (ОФЗ) в объеме 40 млрд рублей и совокупном спросе 91 млрд рублей.

На американской сессии рубль у доллара отыграл все потери и закрылся почти без изменений на уровне 59,07 рубля. Его укреплению способствовал рост цен на нефть после выхода данных минэнерго США. В США за минувшую неделю сократились запасы нефти и бензина больше, чем ожидали эксперты. Цена на Brent подскочила на 2%, до $52,59 за баррель.

Против евро рубль остался торговаться в минусе. В начале европейской сессии единая валюта получила поддержку от предварительных данных PMI еврозоны и Германии за август, а также заявлений главы ЕЦБ М. Драги во время выступления в Германии.

Индексы PMI превысили прогнозы. В своем выступлении М. Драги отметил, что монетарная политика должна быть готова к новым вызовам. Рынок, скорее всего, расценил эту фразу как сигнал к началу сворачивания стимулов в среднесрочной перспективе. Укрепление евро на Форекс оказало давление на рубль с евро.

Сегодня, 24 августа, Brent стоит $52,57 за баррель. В паре доллар/рубль границы ценового диапазона расширились до 58,93—59,25 рубля. Цена находится в середине диапазона.

Почему не укрепляется рубль при росте цен на нефть? Первое, покупатели рубля, видимо, ждут убедительного прорыва уровня $53,50.

Второе, не хотят рисковать перед конференцией в Джексон-Хоуле, на которой выступят Джанет Йеллен и Марио Драги. Трейдеры опасаются, что Йеллен своей речью может повысить спрос на американский доллар. Их выступления запланированы на 25 августа. В связи с этим в рублёвых парах до 25 августа сохранится неопределенность и боковая тенденция в сформировавшихся диапазонах.

Напомним,. 23 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 1 коп. (-0,0085%), до 59,07 руб., курс евро вырос на 21 коп. (+0,30%), до 69,52 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (0,0%), евро/рубль — 203,6 млн евро (-15,71%).

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