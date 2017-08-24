Москва, 24 августа, 2017, 08:08 — ИА Регнум. В России в июле 2017 года численность рабочей силы составила 76,4 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, уровень безработицы — 5,1%., сообщили в Росстате.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Уровень занятости населения в июле составил 65,7%. Численность занятого населения за месяц увеличилась на 265 тыс. человек, или на 0,4%.

Численность безработных в июле по сравнению с июнем увеличилась на 59 тыс. человек, или на 1,5%.

Среди безработных доля женщин составила 46,1%, городских жителей — 63,4%, молодежи до 25 лет — 29,1%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 30,6%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,3%). В июле превышение составило 1,8 раза.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном ФО, самый высокий — в Северо-Кавказском ФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за неделю (9−16 августа) численность безработных граждан уменьшилась на 0,5% и составила 784 тыс. 561 человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 60 регионах.

Напомним, уровень безработицы в России в июне 2017 года составлял 5,2%.

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