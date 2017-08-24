Москва, 24 августа, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Вечером 23 августа предположительно от сердечного приступа скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Смерть дипломата подтвердило посольство РФ в этой стране.

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Смерть наступила во время плавания в бассейне в резиденции посла в Хартуме. Полиция не рассматривает версию убийства: предварительное расследование показало, что смерть была естественной.

Российский дипломат, вероятно, умер от острого сердечного приступа. Тело Ширинского будет отправлено в Россию.

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Послу было 62 года, в Судане он работал с декабря 2013 года. До этого он семь лет был послом России в Руанде.

Это уже шестая смерть российских дипломатов за последний год и пятая — от естественных причин. В мае 2016 года в Москве скоропостижно скончался временный поверенный в делах России на Украине Андрей Воробьев. Причиной смерти дипломата стал инсульт. Он был назначен на должность временного поверенного в феврале 2014 года.

28 июля 2016 года временным поверенным в делах РФ на Украине стал Сергей Торопов, а 16 ноября того же года его сменил Александр Лукашик.

Спустя две недели ушел из жизни консул России в Греции Андрей Маланин. Причины смерти 55-летнего дипломата также были естественные, сообщили в МИД РФ: его тело было найдено в квартире в Афинах.

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В январе 2017 года в Нью-Дели скончался автор книг, публицист, переводчик с английского и хинди, посол России в Индии Александр Кадакин. До Индии он возглавлял посольства России в Непале и Швеции, а также был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. В Индию он вернулся в 2009 году (до этого — посол с 1999 по 2004 год).

Умер Кадакин в результате болезни. Новым послом России в Индии 18 августа 2017 года был назначен замдиректора Генерального секретариата МИД России Николай Кудашев.

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20 февраля 2017 года в Нью-Йорке ушел из жизни российский дипломат, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке, представитель России в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин. Ему было 65 лет. 26 июля новым постпредом РФ при ООН был назначен Василий Небензя, ранее занимавший пост заместителя министра иностранных дел РФ.

Тогда МИД РФ отозвал посла Михаила Зурабова. С июня 2016 года — в Киеве умер временный поверенный в делах РФ на Украине Андрей Воробьев; в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов; в Греции умер российский консул Маланин; в Индии умер посол России Александр Кадакин; в Нью-Йорке умер полпред России Виталий Чуркин.

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Одна смерть дипломата была насильственной и имела громкий внешнеполитический резонанс. 19 декабря 2016 года в Турции на открытии фотовыставки в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В него стрелял, предположительно, бывший сотрудник турецкого полицейского спецназа. Выстрелив в посла несколько раз, нападавший выкрикнул: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь».

Нападавший был убит турецкими правоохранителями. Андрей Карлов, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.