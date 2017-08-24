Петропавловск-Камчатский, 24 августа, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение разобраться с проблемой «5%» при учете улова рыбопромышленных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Камчатки Владимира Илюхина по итогам совещания у главы кабмина на Сахалине.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

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Камчатские рыбопромышленики подняли перед Медведевым тему учета уловов в море, которая актуальна и для других регионов страны. Дело в том, что сегодня капитаны судов, которые сдают сырец на берег, обязаны, согласно правилам рыболовства, определять и указывать количественный и видовой состав улова с погрешностью по объему — 5%, а по видовому составу — 2%.

Практически это невыполнимая задача даже для опытных капитанов, так как одним тралом судно может поднять на борт до 100 тонн биоресурсов. При проверке на берегу, естественно, начинаются расхождения. Поэтому Камчатка и просит разрешить проводить все процедуры по учету улова на берегу, что позволит рыбопромышленникам избежать огромных штрафов.

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«Председатель правительства поддержал камчатских рыбаков, он дал поручение разобраться с проблемой «5%» при учете улова. Кстати, нашу позицию поддержал и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Всё, что сдается на берег, будет учитываться и подвергаться контролю на берегу. Необходимые поручения внести изменения в нормативные документы в адрес контрольно-надзорных органов были даны», — сказал Владимир Илюхин.

Камчатка добивается этого уже давно. Весной 2017 года Дальневосточный научно-промысловый совет поддержал предложения региона по внесению изменений в Правила рыболовства, которые касаются снятия административных барьеров для предприятий, осуществляющих доставку уловов в свежем, живом и охлаждённом виде на берег.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания, которое провел Дмитрий Медведев на Сахалине, также было решено, что система распределения инвестиционных квот станет более гибкой. Действующее постановление правительства предполагает жесткие сроки строительства судов и заводов под инвестиционные квоты. В случае смещения или отставания от графиков для заявителя в рамках договора с Росрыболовством предусмотрены штрафные санкции. Главам Камчатки Владимир Илюхин по итогам совещания отметил, что в ближайшее время федеральным органам власти будут даны поручения подготовить изменения в действующую нормативно-правовую базу.