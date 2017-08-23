Пекин, 24 августа, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Организация БРИКС под председательством Китая вошла во вторую золотую декаду, заявил в интервью агентству «Синьхуа», которое вышло 23 августа, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Kremlin.ru Лидеры БРИКС

«Мы не видим замедления развития в БРИКС или падения интереса любого из партнеров к этому формату. Мы с большим удовлетворением замечаем, что БРИКС продолжает объединять, что он признан на международной арене и стал ощутимым фактором влияния в международных отношениях», — заявил Рябков.

Тем не менее, по словам Рябкова, БРИКС продолжает сохранять характеристики неформального объединения, где минимально бюрократии и много диалога и поиска компромисса.

Как заявил замглавы МИД РФ, с момента первой встречи глав внешнеполитических ведомств в 2006 году, страны, входящие в БРИКС вошли в десятилетие стремительного расширения в сфере торговли и экономики. В настоящий момент они составляют почти четверть мировой экономики и обеспечивают более половины глобального экономического роста.

Он также отметил, что участии в организации дало России значительные возможности в решении внутренних проблем: от инфраструктурного развития до обеспечения безопасности границ. Поэтому, Москва заинтересована консолидации в рамках организации и обеспечения высокого уровнял взаимодействия со своими партнерами по БРИКС

Напомним, что лидеры пяти стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки встретятся в сентябре на девятом ежегодном саммите организации, который пройдет в китайском городе Сямэнь, на который также были приглашены представители стран, не входящих в БРИКС.

Стоит также отметить, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее пообещал «золотую декаду» членам БРИКС.