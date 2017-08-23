Комрат, Молдавия, 24 августа, 2017, 01:41 — ИА Регнум. «23 августа — особый день в истории нашего края и всей страны», — заявил председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса в обращении по случаю 73-й годовщины Ясско-Кишиневской операции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Советские войска входят в Бухарест. 31 августа 1944

Кысса отметил, что в числе освобожденных более чем 20 городов тогда и сел юга Молдавии был и Комрат — столица Гагаузии.

«Благодарные жители нашего края с исключительной теплотой встречали своих освободителей. И это чувство гордости, невзирая на время, мы храним до сих пор. Каждый год мы приходим к памятникам и обелискам чтобы отдать должное ратному подвигу солдат и офицеров, именами героев названы наши улицы, погибшие солдаты навечно зачислены в списки наших почетных граждан», — подчеркнул гагаузский спикер.