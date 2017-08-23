Москва, 23 августа, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Алексашенко опроверг информацию о своем задержании. Об этом он заявил сегодня, 23 августа, в интервью РБК.

Rodrigo Fernandez Сергей Алексашенко

Ранее СМИ сообщили, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»). Утверждалось, что Алексашенко пытался вывезти из России в США государственные награды и был якобы задержан в аэропорту «Домодедово». Общая стоимость наград оценивается примерно в 760 000 руб.

По данным СМИ, в аэропорту «Домодедово» при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который проследовал через зеленый коридор и не задекларировал ценности.

Якобы в ручной клади мужчина перевозил семь орденов, которые он купил в Москве и Киеве. По словам задержанного, он планировал вывезти награды на место постоянного жительства в США. Разрешительных документов у него с собой не было.

Затем появилась ещё более противоречивая информация о том, что задержанный в «Домодедово» — это бывший заместитель министра финансов и экс-глава Центробанка Сергей Алексашенко. В отношении него якобы было возбуждено уголовное дело, а затем он был отпущен и смог улететь в США.

При всем при этом, начальник Домодедовской таможни Александр Берзан заявил, что он вообще не располагает никакой информацией о задержании Алексашенко.

Позже с Алексашенко удалось связаться журналистам РБК.

«Я нахожусь за границей, то есть не задержан», — сказал в разговоре с РБК Алексашенко.