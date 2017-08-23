Более 150 строений уничтожено природными пожарами в Волгоградской области
Волгоград, 23 августа, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Более 150 строений оказалось уничтожено в результате природных пожаров в Волгоградской области. Об этом сообщили 23 августа в региональном управлении МЧС России.
Отмечается, что из-за сильного ветра, порывы которого местами достигали 25 метров в секунду, ландшафтные возгорания произошли практически по всей территории области.
По данным ведомства, огнём оказалось уничтожено 151 строение. Общая площадь, пройденная пожаром, в настоящее время уточняется. Сведений о пострадавших в результате пожаров не поступало.
Напомним, ранее в пресс-службе администрации Волгоградской области сообщили о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, распространению которых способствуют жаркая погода и ураганные порывы ветра.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Волгограде, а также Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах.
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