Волгоград, 23 августа, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Более 150 строений оказалось уничтожено в результате природных пожаров в Волгоградской области. Об этом сообщили 23 августа в региональном управлении МЧС России.

34.mchs.gov.ru Природный пожар

Отмечается, что из-за сильного ветра, порывы которого местами достигали 25 метров в секунду, ландшафтные возгорания произошли практически по всей территории области.

По данным ведомства, огнём оказалось уничтожено 151 строение. Общая площадь, пройденная пожаром, в настоящее время уточняется. Сведений о пострадавших в результате пожаров не поступало.

Напомним, ранее в пресс-службе администрации Волгоградской области сообщили о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, распространению которых способствуют жаркая погода и ураганные порывы ветра.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Волгограде, а также Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах.

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