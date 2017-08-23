Санкт-Петербург, 23 августа, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин упрекнул бывшего генподрядчика стадиона на Крестовском острове — корпорацию «Трансстрой» ‑ и ее хозяев в том, что они сэкономили на защите «Зенит-Арены» от птиц.

Игорь Албин, Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров во время презентации стадиона (30.12.2016)

Ранее Албин заявлял о том, что в многочисленных протечках крыши стадиона виноваты морские птицы. По его словам, бакланы своими мощными клювами повреждают светоотражающую пленку раздвижной кровли, поэтому стадиону необходима система защиты от птиц, аналогичная той, что действует в аэропортах. Это заявление вызвало насмешки и критику в СМИ и соцсетях, а орнитологи встали на защиту обвиненных птиц.

Позже вице-губернатор сказал, что пошутил насчет бакланов. Однако сегодня в своем канале в Telegram чиновник вновь вернулся к теме вреда, который наносят стадиону птицы. «Да, я снова про бакланов!», — предупредил он в начале поста под названием «Ответ бакланам».

«Спасибо Корпорации «Трансстрой» и лично Олегу Дерипаске, который в целях экономии и экологии изъял из сметной части проекта строительства стадиона раздел «Птицезащита», — написал вечером 23 августа Игорь Албин.

Настаивая на своей версии причины протечек, Албин привел мнение некоего строителя Сергея Свешкова, который сообщил вице-губернатору, что от чаек и других птиц постоянно страдают кровли производственных зданий на севере Петербурга, куда пернатые таскают остатки еды со свалки в Приморском районе.

«Вы и Ваш подведомственный стадион присоединились к уже давно страдающим от нашествия чаек с близлежащей Северной свалки. Завод Хендэ и крыши заводов поставщиков уже 5 лет ищут способ отпугнуть чаек, пока не получается <…> а ведь и вправду чайки с бакланами проблемы создают нам — строителям!», — процитировал Албин письмо Свешкова.

При этом чиновник в своем сообщении вновь дал понять, что к этой дискуссии следует относиться с юмором.

«Закрывая тему бакланов и «Зенит-Арены», еще раз хочу поблагодарить всех вас за неформальное отношение городским проблемам, к стадиону и к орнитологии! Ни один объект на Крестовском острове, да и в городе не видел такого количества бакланов!», — написал Игорь Албин.

Читайте также: Птичку жалко: бакланов незаслуженно обвинили в текущей крыше «Зенит-Арены»

Напомним, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, знакомый с ходом строительства стадиона на Крестовском острове, причина протечек в том, что по проекту зона примыкания раздвижной и стационарной крыши была плохо проработана. Там образовался зазор, через который во время дождливой погоды в чашу стадиона проникает вода. При этом подрядчики строительства, в чьей зоне ответственности находится кровля, проблему решать не торопятся, так как генподрядчик задерживает им оплату других выполненных работ.