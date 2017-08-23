Тифарити, 23 августа, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО и президент САДР Брахим Гали призвал Совет Безопасности ООН выполнить резолюцию № 2351 по Западная Сахаре, передает Sahara Press Service.

Globe-trotter, French translation by Joelf Западная Сахара

«ООН отвечает за деколонизацию последней колонии в Африке и за осуществление плана Африканского союза от 1991 года по урегулированию конфликта, в котором содержится призыв к организации референдума для определения дальнейшей судьбы народа Западной Сахары», — заявил Гали на церемонии закрытия Летнего университета Фронта ПОЛИСАРИО в алжирском Бумердесе.

Президент САДР выразил готовность к сотрудничеству с международными посредниками. «Мы надеемся, что деятельность бывшего президента Германии Хорста Кёлера в должности личного посланника Генерального секретаря ООН в Западной Сахаре будет продуктивной», — отметил он.

Сама резолюция «призывает стороны возобновить переговоры под эгидой Генерального секретаря без каких-либо предварительных условий и добросовестно, принимая во внимание усилия, предпринимаемые с 2006 года, и последующие события, в целях достижения справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и целям Устава Организации Объединенных Наций, и отмечая роль и обязанности сторон в этой связи».

Алжирский эксперт, председатель Высшей национальной школы политических наук Мустафа Саиг полагает, что международная ситуация в свете быстрых изменений требует поиска решений по всем вопросам деколонизации, включая деколонизацию территорий САДР.

Как ранее заявил ИА REGNUM представитель Фронта ПОЛИСАРИО в России Мохамед Фадель Али Салем, все резолюции ООН и Совбеза утверждают право народа Западной Сахары на самоопределение и независимость, начиная от резолюции № 1514 от 14 декабря 1960 года (Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам) до резолюции № 2351, принятой 28 апреля 2017 года, где четко делается призыв сторонам конфликта — Фронта ПОЛИСАРИО и Марокко — сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных условий для нахождения справедливого, устойчивого и окончательного решения данного конфликта и дать возможность народу данной территории определить самостоятельно свою судьбу согласно Уставу ООН.