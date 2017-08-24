Москва, 24 августа, 2017, 04:37 — ИА Регнум. Задачи, поставленные в послании президента РФ Федеральному собранию, содержат поручение о разработке программы «Цифровая экономика». Программа предполагает наращивание инженерно-технических кадров и постепенное восполнение научно-технического потенциала России. К сожалению, выполнение этой программы сталкивается с такой структурой преподавания математики, которая не сможет обеспечить выполнения амбициозных планов. Почему это так, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство Русской школы

«Амбициозная» программа, с помощью которой предполагается к 2024 году вывести страну на 12-е место по качеству образования по системе оценке PISA с нынешнего четвертого десятка из 72 вариантов, вряд ли справится с заявленными планами. Новый Стандарт образования значительно проигрывает даже прежнему, 30-летней давности: в рамках потребности нынешнего времени он и вообще не очень пригоден.

Предполагается, что создание цифровой среды для школы — насущная проблема. Важно, чтобы повышение экспертности в современных технологиях не путалось в головах прожектёров и исполнителей с «гаджетизацией», которая производит на выходе не человека, готового идти по тропе профессионализации инженера, а профессионального «игрока в танчики». Как не допустить, чтобы цифровая экономика не стала еще одним инструментом отупления российских граждан?

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