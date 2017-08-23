Вашингтон, 23 августа, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил президента Украины Петра Порошенко с Днём независимости страны. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Дональд Трамп и Пётр Порошенко

Сообщается, что в своём поздравлении Трамп подчеркнул поддержку со стороны США стремления Украины стать «по-настоящему европейской страной».

«Соединённые Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Киев, где примет участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины.

Напомним, после поражения августовского путча ГКЧП в Москве, 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины.