Харьков, Украина, 23 августа, 2017, 18:54 — ИА Регнум. На президента Украины Петра Порошенко готовилось покушение. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на информированный источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

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Сообщается, что покушение на Порошенко якобы готовилось в Харьковской области.

22 августа Порошенко прибыл в Харьковскую область, где открыл новый путепровод через реку Северский Донец в городе Изюм.

В управление СБУ по Харьковской области около 12:00 по местному времени (совпадает с московским) поступил анонимный телефонный звонок. Звонок был не со стационарного телефона, а с использованием IP-телефонии. Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область.

Отследить звонок спецслужбам не удалось. По сообщению о подготовке покушения на президента было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь государственного деятеля».