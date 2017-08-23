Севастополь, 23 августа, 2017, 15:51 — ИА Регнум. В севастопольской детской больнице дежурного педиатра вынудили вне очереди осмотреть «привилегированного» пациента — ребенка члена правительства Севастополя. Остальные дети, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, ждали, пока вице-губернатор настаивал на особом внимании, угрожая врачу расправой. Инцидент возмутил жителей Севастополя, общественники требуют объяснений главы города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sevas.com ГБУЗС «Городская больница №5

«Если я не понимаю с первого раза, то больше здесь работать не буду»

Как сообщает издание «Искра», в ГБУЗС «Городская больница №5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка» доставили дочь вице-губернатора Дмитрия Гладского — после звонка из департамента здравоохранения.

По словам очевидцев, находившихся в приемном покое, чиновник с супругой и ребёнком без очереди попали в бокс для осмотра дежурным педиатром. Врач напомнила говорившему на повышенных тонах вице-губернатору, что все пациенты без исключения, обращаясь в приемный покой, должны ожидать своей очереди приема наравне с другими. Срочность приема определяет дежурный педиатр.

«Дмитрий Гладский с порога сообщил мне о своем предположении относительно диагноза… После этого в довольно в грубой форме Гладский стал объяснять мне, как надлежит с ним разговаривать, и что если я не понимаю с первого раза, то больше здесь работать не буду. То есть фактически стал мне угрожать, пользуясь своим служебным положением», — цитирует «Искра» слова дежурного врача.

По словам медика, с девочкой не было ничего серьёзного, а в коридоре в это время находились дети с острыми формами заболеваний. Кроме того, как сообщили сотрудники больницы, супруга потребовала осмотра ребенка специалистом ультразвуковой диагностики. Администрация больницы вызвала на работу требуемого врача.

Жители Севастополя требуют извинений перед врачом

История получила огласку через социальные сети и вызвала возмущение горожан. После чего последовала реакция представителей общественной инициативы «Наш Севастополь», которые создали петицию с требованием к чиновнику извиниться перед детским врачом, которого тот оскорбил.

Петицию уже подписали более тысячи человек, она будет направлена также главе города Дмитрию Овсянникову.

«Дежурная смена надеется получить извинения за подобную форму общения от чиновника и ждет разъяснений от правительства Севастополя относительно правомерности угроз в адрес дежурного врача больницы. Никакому чиновнику не дано право использовать свое служебное положение в решении своих, сугубо личных проблем», — написала активист движения Ольга Дронова.

«Вместо того, чтобы налаживать медицину в городе, пользуются своим служебным положением. Вызвал бы платную службу «Домашний доктор», оплатил бы услуги. Так нет, получая огромные деньги, не гнушаются бесплатной медициной, игнорируя других пациентов и хамя врачам», — написал один из пользователей в комментарии.

Редакция ИА REGNUM ожидает от правительства Севастополя ответа на запрос о действиях руководства горздрава в связи с возникшей ситуацией.

Дмитрий Гладский был утвержден на должность заместителя губернатора год назад, при формировании нового состава правительства. До этого полгода Гладский занимал пост председателя контрольно-счетной палаты, а ранее был советником экс-спикера законодательного собрания Алексея Чалого.

Это далеко не первый случай оказания давления на медработников со стороны лиц, занимающих высокие должности в городе, сообщает издание со ссылкой на слова врачей. И такие ситуации вызывают негодование пациентов медучреждения. В отличие от детей чиновников, детей простых севастопольцев никто так не встречает. Им приходится часами просиживать в общей очереди, ожидая приема, ведь врач приемного покоя за сутки принимает от 40 до 70 пациентов.

Возросшая нагрузка на врачей из-за недостатка кадров

Стоит добавить, что городское здравоохранение несколько лет испытывает нехватку кадров — тенденция оттока кадров носит постоянный характер. Основная причина — низкая заработная плата и высокая нагрузка. Власти города констатируют дефицит педиатров, участковых врачей, узких специалистов и младшего медицинского состава. По данным портала государственной службы занятости населения Севастополя, сейчас в базе 237 свободных вакансий врачей разных специальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе не так давно был назначен новый директор департамента здравоохранения, который, по его словам, ставит в приоритет своей работы наполнение медицинских учреждений специалистами.

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Антон Бахлыков заявил, что в ближайшее время в здравоохранении Севастополя будет изменена система привлечения медицинских кадров — перевод на контракты и профессиональная мотивация специалистов.

«Это позволит всем эффективно работающим врачам получать приличную зарплату, стимулировать работающих врачей независимо от возраста и также привлечь новых специалистов», — сказал Бахлыков.

Он также обозначил, что готовится программа приоритетных для города специальностей медицинских работников.

До сих пор Севастополь пытался решить вопрос дефицита медработников привлечением врачей из других регионов России. Для этого из бюджета по региональной программе было выделено 60 млн рублей для выплаты специальных компенсаций на аренду жилья в городе и денежной помощи на покупку недвижимости.

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