Москва, 23 августа, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Российский рубль 23 августа днем символически отступает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Цуканов М.В На рубль надвигаются тучи

По ее мнению, сегодня рубль стабилен — присутствует спрос на российскую валюту на внутреннем рынке, Минфин провел очередной аукцион по размещению ОФЗ.

«Кроме того, идет очередной налоговый период, что поддерживает «россиянина». Однако вариантов для продолжения укрепления российской валюты не так уж и много. Доллар не отходит далеко от 59, инвесторы «спят», но это ненадолго», — отметила эксперт.

«Уже в ближайшие недели «россиянин» может оказаться под давлением ввиду грядущего погашения внешнего корпоративного долга», — считает Бодрова.

«Разговоры о реструктуризациях, которые раньше были обычной рядовой практикой, в этот раз идут очень сложно, и велика вероятность, что компаниям и предприятиями придется заплатить весь объем задолженности. За валютой они придут на рынок», — полагает эксперт.

Добавим, 23 августа доллар США торгуется по 59,17 рубля (+0,2%). Евро оценивается в 69,85 рубля (+0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 24 августа, составляют 59,13 рубля за американскую валюту (повышен на 10 копеек) и 69,56 рубля за евро (понижен на 3 копейки).

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