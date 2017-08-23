Санкт-Петербург, 23 августа, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Петербургский регион оказался в «оранжевой» зоне опасности в связи с угрозой ливневых дождей с грозами, которые прогнозируются на 24 августа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр России.

(сс) George Hodan Ливень

Оранжевый уровень угрозы говорит о том, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Хуже может быть только при красном уровне опасности.

Как сообщили синоптики, утром и днем 24 августа на западе Ленинградской области ожидается очень сильный дождь.

В связи с этим ГУ МЧС России по Ленинградской области призвало местных жителей воздержаться от поездок на личном транспорте, по возможности оставаясь в доме, квартире или на работе.

В Санкт-Петербурге днем 24 августа также ожидаются сильные дожди, о чем сообщили в городском Главке МЧС. Ветер северо-восточный, северный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Ленинградской области, по прогнозу метеорологов, при грозах возможны порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днём +17…+22 градусов, на востоке местами до +26 градусов.