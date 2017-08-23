Вашингтон, 23 августа, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Национальное бюро экономических исследований США (NBER) оценило сумму, которую граждане РФ хранят на оффшорных счетах, в 75% национального дохода страны, говорится в исследовании NBER.

(сс) Michael Marcovici Деньги

В докладе «От СССР до олигархов: Неравенство и собственность в России» говорится, что в 2015 году граждане РФ укрыли в оффшорах средства, составляющие 75% национального богатства страны.

Валовой национальный доход России в тот год эксперты оценили в 81 трлн рублей. В целом, считают авторы исследования, граждане РФ примерно половину своих активов держат в оффшорах.

Вторая половина хранится в России. Сложность состоит в том, пишут авторы, что сложно определить границы между разными формами неучтенных активов — из-за отсутствия прозрачности в финансовой отчетности по всему миру.

Национальное бюро экономических исследований — это американская частная некоммерческая организация. Она была основана в США в 1920 году для содействия объективному количественному анализу американской экономики.

NBER выполняет анализ микро-, макро‑ и международных аспектов экономики США и занимается изучением циклов деловой активности. Также бюро публикует исследования сторонних ученых и экспертов. В частности, это исследование было выполнено на грант от Европейского ис­сле­до­ва­тельс­кого совета.