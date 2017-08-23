Москва, 23 августа, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится конференция, посвящённая вопросам влияния Октябрьской революции 1917 года на культуру. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи Министра культуры РФ Владимира Мединского с историком, академиком РАН Александром Чубарьяном, сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

«Скачет красная конница», Казимир Малевич, холст, масло. 91 × 140 см, 1928-1932 гг

«Мы обсудили концепцию конференции, приуроченной к 100-летию революции 1917 года. В отличие от других конференций, посвященных этому историческому событию, она будет связана с влиянием революции на культуру», — сообщил Чубарьян.

Помимо этого, академик рассказал министру культура о ходе работы над «Исторической энциклопедией», которая издаётся при поддержке Российского-военно-исторического общества.

«Мы согласовали дальнейшую работу над изданием, уже вышел пятый том, шестой находится в издательстве, а в настоящее время заканчиваем седьмой», — добавил историк.

Напомним, VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдёт с 16 по 18 ноября 2017 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа и в Российском этнографическом музее.

В рамках форума запланирована фестивальная программа для жителей и гостей Петербурга. Запланированы выступления Дениса Мацуева, Валерия Гергиева и Бориса Березовского. Будут показаны десятки театральных премьер и спектакль режиссёра Валерия Фокина. Также запланирован премьерный показ фильма «20:17», приуроченный к 100-летию Октябрьской революции.

Как сообщало ИА REGNUM, V Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 1 по 3 декабря 2016 года. В форуме приняли участие более 7800 человек, в том числе 750 иностранных участников и 16 иностранных министров.

В рамках форума российские и зарубежные эксперты обсудили вопросы, связанные с сохранением исторического и культурного наследия, международным гуманитарным сотрудничеством, развитием современного искусства, архитектуры, музейного дела, образования и туризма. Было подписано свыше 60 межрегиональных и международных соглашений в сфере культуры.