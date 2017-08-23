Симферополь, 23 августа, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России в очередной раз хочет продлить сроки лицензирования медицинских учреждения Крыма и Севастополя — теперь до 2020 года. Такое предложение содержится в соответствующем проекте постановления правительства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Константин Коровин. Крым. Гурзуф. 1917. Ялтинский порт

«Предлагается продление срока до 1 января 2020 года, при котором осуществление медицинской деятельности допускается без получения лицензии», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что, согласно действующему постановлению, осуществление медицинской деятельности без получения лицензии в Крыму и Севастополе разрешено ‎до 1 октября 2017 года.

В мае 2017 года Минздрав уже предлагал продлить сроки лицензирования — в тот раз речь шла о возможности работать без лицензии до 1 января 2018 года. Радикальный пересмотр сроков, видимо, свидетельствует о том, что никакого прогресса в темпах лицензирования крымских учреждений так и не произошло — больницы в Крыму требуют слишком больших затрат на модернизацию, чтобы соответствовать российским стандартам.

В ноябре 2016 года руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и городу Севастополю Василий Климов сообщал, что лицензии за два года после воссоединения полуострова с Россией смогли оформить только 12% медицинских учреждений Крыма и Севастополя.

Тогда Климов признал, что затягивают процедуру лицензирования не только государственные, но и частные учреждения. При этом если для государственных медучреждений лицензирование является, по его мнению, объективной проблемой из-за значительных финансовых затрат, то для частных учреждений повода для задержек он не увидел.