Вашингтон, 23 августа, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Телекомпания BBC выложила на своем сайте ТОП-100 лучших комедийных фильмов, рейтинг составлялся на основе мнения множества кинокритиков, список был опубликован 22 августа на портале BBC Culture.

Цитата: х/ф «В джазе только девушки», реж. Билли Уайлдер, США, 1958 г

Сотрудники портала опросили 253 критика, в их число вошли 118 женщин и 135 мужчин из 52 стран мира и шести континентов. Всем респондентам задавался один и тот же вопрос: «Какие 10 фильмов Вы считаете лучшими комедиями всех времен?». В список могли войти любые фильмы из любой страны, снятые с момента появления кинематографа.

При этом BBC Culture не стала уточнять, что подразумевается под термином «комедия», каждый критик мог сам решить, какой фильм можно отнести к данному жанру. Опрашиваемых призывали делать выбор в соответствии с их личными предпочтениями, а не выбирать фильмы исходя из некого соответствия идеалам.

Место лидера досталось фильму 1959 года «В джазе только девушки», второе место заняла картина Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964 г.), на третьей строчке оказался фильм Вуди Аллена «Энни Холл», который он выпустил в 1977 году.

Четвертое место занял «День сурка» (1993 г.) с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл, а пятое — «Утиный суп» Лео Маккэри, вышедший в 1933 году. Также в десятке оказались фильмы: «Житие Брайана по Монти Пайтону» (1979 г.), «Аэроплан!» (1980 г.), «Время развлечений» (1967 г.), «Это — Spinal Tap» (1984 г.) и «Генерал» (1926 г.).

Напомним, 9 июня 2017 года журнал Empire разместил рейтинг величайших фильмов всех времен, оставленный на основе опросов 20 тыс. человек. Первое место занял фильм «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы

Второе место досталось картине «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». Третью строчку списка заняла лента Кристофера Нолана «Темный рыцарь» с Кристианом Бэйлом и Хитом Леджером.