Краснодар, 23 августа, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В Краснодаре для обозначения первых классов скоро может не хватить букв русского алфавита. Школы кубанской столицы каждый год продолжают бить рекорды по переполненности. Так, в первые классы школы № 66 по улице Уссурийской зачислены уже более 700 будущих учеников, причем приём детей ещё ведётся. На сегодня сформированы 20 первых классов — от «А» до «Ф». Но администрация образовательного учреждения не исключает, что к 1 сентября появится ещё один класс — 1-й «Х».

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В Краснодаре школьников оставили без спортзала к 1 сентября

Эта школа оказалась самой «резиновой» в Краснодаре. Немного лучше ситуация в школе № 71, которая находится на улице Карякина кубанской столицы, пишет газета «Кубанские новости». Если в 2016 году здесь было сформировано 20 первых классов, то в этом только 17 — от 1-го «А» до 1-го «С». В них уже зачислено 570 детей.

Почти столько же первоклашек — 550 — сядут за парты школы № 93 по улице 1 Мая. Здесь классов будет 15 — от «А» до «П».

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Свыше 90% школ Краснодара работают в две смены

Власти города объясняют нехватку школ миграционными процессами: население постоянно увеличивается за счёт приезжих из других регионов страны и стран ближнего зарубежья.

«Большой наплыв переселенцев зафиксирован из Омска, Томска, Новосибирска. Много жителей центральной полосы России. Есть представители других государств. Это Узбекистан, Казахстан, Таджикистан», — уточнила начальник отдела общего образования департамента образования Краснодара Татьяна Петрова.

А вот сами горожане винят в возникновении «резиновых» образовательных учреждений неграмотную градостроительную политику. Развитие социальной инфраструктуры долгое время оставалось без должного внимания со стороны чиновников, массовое строительство жилых кварталов велось без учета необходимости в детских садах и школах. Меры по решению сложившейся проблемы власти принимать уже начали, однако быстро разрешить один из актуальнейших для города вопросов в одночасье не удастся.

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На сегодня точное количество детей, которые пойдут в первые классы, в департаменте образования назвать не могут. Поток заявлений на приём в краснодарские школы не прекращается, и данные меняются каждый день. По предварительной информации, в сентябре впервые за парты сядут около 15 тысяч детей. Всего же в Краснодарском крае в этом учебном году в школу пойдут 600 тысяч детей, что на 20 тысяч больше, чем в 2016 году. Из них более 125 тыс. учащихся только в Краснодаре.

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Напомним, критическая ситуация с нехваткой мест в школах и детских садах в Краснодаре наблюдается уже не первый год. Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года в ходе краевого планерного совещания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитал мэра Краснодара Евгения Первышова за низкие темпы возведения школ в краевой столице. Было заявлено, что строительство образовательных учреждений ведётся не по заявленным срокам, процесс сильно тормозится. Задержку руководитель администрации города объяснил несоблюдением конкурсных процедур.

В ближайшие годы в кубанской столице должно быть создано 3 тыс. новых мест для школьников. Отставание по возведению школ Краснодар намерен ликвидировать за три года. Перевести все школы на обучение в одну смену планируется к 2025 году.