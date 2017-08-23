Нижний Новгород, 23 августа, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Рабочий Горьковского автозавода напал с ножом на своих коллег: трое убиты, двое пострадали. Об этом сообщают сотрудники предприятия в соцсетях.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Инцидент произошел в третьем литейном цехе. Трое работников погибли на месте, еще двое пострадавших госпитализированы в больницу №13.

По предварительным данным, нападавший вышел из отпуска и узнал о своем увольнении, что послужило причиной вспышки гнева. Он напал сначала на своего начальника, а затем на коллег по цеху.

По предварительной информации, в настоящее время нападавший задержан. Корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах подтвердили факт происшествия, но не стали уточнять подробности, пояснив, что на месте инцидента работает полиция.