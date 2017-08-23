Астана, 23 августа, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Глава нацбанка Казахстана Данияр Акишев сообщил, что информация об изъятии долларов в США не является достоверной, так как была получена из СМИ, а не от официального источника, передает МИА «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

"Я призываю доверять только информации из официальных источников. На данный момент заявления о новой политике ФРС в отношении наличных долларов не было официально, это была информация лишь из сообщений СМИ», — сообщил Акишев.

Поводом для реакции национального банка Казахстана послужил ряд публикаций в западных СМИ, содержащих в себе предположения об изменении политики ФРС США. В соответствии с ними, регулятор планировал изъятие с рынка до 10 млрд наличных долларов в месяц.

Акишев назвал данную информацию слухами и добавил, что даже если информация подтвердится, параметры изменений будут ничтожно малыми даже для рынка США, не говоря о мировом рынке.

«Поэтому влияния на экономику оно не может оказать», — пояснил он.

Также Данияр Акишев оценил степень влияния санкций США в отношении России на экономику Казахстана.

«Потенциал влияния на экономику Казахстана этих процессов оцениваем как нейтральный. При стабильных показателях на мировых сырьевых рынках для экономики риски минимальны», — заключил глава нацбанка.

Информацию о возможных валютных интервенциях в Казахстане в начале августа 2017 года Акишев комментировать не стал, сообщив, что соответствующий комментарий будет дан по итогам августа.