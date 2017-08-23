Тбилиси, 23 августа, 2017, 10:37 — ИА Регнум. К тушению пожаров, возникших за последние дни в разных уголках Грузии, подключили вооруженные силы. О необходимости применения сил министерства обороны 22 августа вечером заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который в телефонном разговоре обсудил этот вопрос с президентом Георгием Маргвелашвили. По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили как верховный главнокомандующий в тот же день издал указ за №5 «О применении военных сил Грузии с целью реагирования на чрезвычайные ситуации».

Mil.ru Пожаротушение

Согласно указу, в Боржомское ущелье на борьбу с пожаром перебросят инженерную бригаду Восточного командования Сухопутных сил страны, первую бригаду этого же соединения и подразделение логистического обеспечения войск Генштаба Вооруженных сил Грузии. Для вступления указа президента в силу его должен утвердить парламент, который 23 августа соберется на внеочередное заседание.

22 августа очаг возгорания появился и в Атенском ущелье Грузии. На его ликвидацию были брошены силы минобороны Грузии, и к утру 23 августа на этом участке стихийного бедствия основные очаги пожара были локализованы.

Удалось приостановить распространение огня и в Боржомском ущелье, но здесь еще остается несколько очагов и продолжаются работы по его локализации и ликвидации. В них задействованы как наземные силы, так и авиация. В тушении пожара участвуют несколько сотен пожарных-спасателей соответствующих структур Грузии, на помощь которым прибыли спасатели из Азербайджана и Армении, которые также подключатся к работам по ликвидации огня. Кроме того, задействована авиация. В тушении пожара вместе с 2 грузинскими вертолетами участвуют 1 азербайджанский и 2 турецких вертолета, а также один пожарный самолет из Турции, который прибыл в Грузию 22 августа. В ближайшее время в Боржомское ущелье прибудет и подключится к работам по ликвидации огня пожарно-спасательный вертолет из Белоруссии, оснащенный 15-тонным водным резервуаром.

Ветер, который способствовал быстрому распространению огня в Боржомском ущелье, к утру 23 августа стих. По информации синоптиков, сегодня в этом регионе ожидается небольшой дождь.

С утра 23 августа в Боржомском ущелье состоялось заседание созданного приказом премьера чрезвычайного штаба, на котором Георгий Квирикашвили заслушал информацию о ситуации в зонах стихийного бедствия.

22 августа вечером появились информации о лесных пожарах в окрестностях Тбилиси, Гори и Тианети, что навело население на мысль о возможных умышленных поджогах.

Журналисты попытались узнать у министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили о вероятных причинах такого необычно сильного пожара и появления очагов огня одновременно в разных уголках Грузии. На вопрос, рассматривается ли версия о возможных диверсионных актах, министр ответил, что он не исключает и эту версию.