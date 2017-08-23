Чебоксары, 23 августа, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс», которое накопило миллионные долги по зарплате, получит очередную порцию бюджетных средств. Главному государственному перевозчику выделяется почти 65 млн рублей на погашение кредита, полученного в мае на выплату зарплаты. Данное решение было поддержано на сессии Госсовета в рамках бюджетных корректировок, при этом оппозиция заявила о своей роли в решении вопроса — на что власти озвучили «чисто позицию» главы Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Фирменный автобус «Чувашавтотранса»

22 августа на сессии Госсовета Чувашии депутаты одобрили новую редакцию бюджета на 2017 год, в том числе поддержав увеличение средств на ГУП «Чувашавтотранс». Согласно документу, по подразделу «Транспорт» расходы возрастут почти на 64,7 млн рублей, или на 35,8% (с учётом изменений расходы достигнут 245,59 млн рублей).

«Законопроектом предусматриваются средства в сумме 64 694 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств предприятия в целях погашения просроченной кредиторской задолженности по заработной плате перед работниками предприятия», — говорится в заключении Контрольно-счётной палаты Чувашии.

По данным Минтранса республики, в настоящее время «практически погашена задолженность по выплате заработной платы за июнь, частично погашена за июль текущего года, проводятся мероприятия по дальнейшему её погашению». Лидер фракции «Справедливой России» Игорь Моляков высказал мнение, что вопрос решается благодаря вмешательству партии. На что отреагировала вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина.

«Это была чисто позиция главы Чувашской Республики по принятию решения, нахождения варианта решения по выплате заработной платы. Принято решение о привлечении кредита для погашения заработной платы. И соответственно, мы сегодня при этом уточнении предусматриваем ресурсы в полном объёме на погашение этого кредита с учётом процентов», — заявила глава Минфина.

Напомним, в феврале в поисках виноватых глава Чувашии Михаил Игнатьев раскритиковал экс-руководство «Чувашавтотранса» за увеличение зарплаты сотрудникам, высказав мнение, что это попытка «заработать дешёвый авторитет», а в результате «такое решение только усугубило положение на предприятии». Зарплата на предприятии, со слов работников, не превышала 15 тыс. рублей. По данным Чувашстата, среднемесячная заработная плата в I квартале в целом по экономике в республике (без учёта субъектов малого предпринимательства) составила 24,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприятие за последний год несколько раз попадало в федеральную протестную повестку в связи с забастовками работников, которые многие месяцы не получали зарплату. Долги достигали 70 млн рублей. К забастовкам добавились митинги — в результате акций двух человек (новочебоксарского механика и чебоксарского водителя) привлекли к суду. СУ СКР по Чувашии возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

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Ситуация ушла в политическую плоскость. Первой публично забила тревогу оппозиция, отправив письма профильным федеральным министрам и премьеру Дмитрию Медведеву. Данный вопрос был озвучен в марте справороссами в Госдуме в ходе отчёта главы Минтруда Максима Топилина, который взял вопрос на контроль, пообещав, что «мы обязательно с этим разберёмся». В результате правительство Чувашии получило поручение от Топилина погасить долги до 1 июня, а работа региона, который накопил «совершенно гигантские долги» по зарплате, была приведена в качестве негативного примера на коллегии Минтруда РФ. Опасаясь транспортного коллапса на Троицу, в конце мая был взят коммерческий кредит в банке на погашение долгов по зарплате, который теперь будет погашен за счёт бюджетных средств.

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Напомним, что Максим Топилин подчеркнул, что предприятие «должно работать как коммерческое предприятие по большому счёту». Власти меняют директоров, постоянно заявляют, что «Чувашавтотранс» «пребывает в непростой финансовой ситуации» и твердят о «плане финансового оздоровления», который по большому счёту сводится к сокращениям.

«В результате проведённой оптимизации организационно-штатной структуры предприятия, в том числе перевод работников на неполную рабочую неделю (в основном административно-управленческий персонал), удалось снизить фонд оплаты труда. Причем при сокращениях водительский состав не затрагивался» — распространил сообщение Минтранс Чувашии накануне Госсовета.

Бюджетные вливания продолжаются. Ранее «Чувашавтотранс» получил 19 млн рублей субсидии на уменьшение задолженность по выплате зарплаты работникам. Также за счёт средств республиканского бюджета закупаются новые автобусы.

Делая бюджетные инъекции, власти при этом судятся с предприятием и взыскивают долги. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство имущественных и земельных отношений подало 12 исков о взыскании задолженности по договорам аренды за использование земельных участков. Общая сумма долга, по мнению истца, составляет более 9,9 млн рублей. Один из исков (о взыскании 86,6 тыс. рублей долга) удовлетворен 9 августа.

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