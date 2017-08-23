Москва, 23 августа, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Цены на нефть никак не могут вернуться к полноценному росту. Рынку не хватает уверенности и убедительных фундаментальных сигналов о движении спроса и предложения в сторону баланса, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. 22 августа Brent пыталась продвинуться в направлении уровня 52, но к концу торгов вернулась на исходные позиции.

Clker-Free-Vector-Images Нефть

«По большому счету, на данном этапе можно говорить об улучшениях в сырьевом сегменте. Активность бурения и предложение на сланцевых месторождениях США падают. Запасы тоже снижаются. ОПЕК максимально старается показать свои успехи как минимум на бумаге. Периодические перебои поставок в некоторых регионах тоже вносят свою лепту, хотя и локально», — пояснил Салас.

Более того, по его мнению, спрос со стороны такого крупного потребителя энергии, как Китай, может вступить в фазу быстрого роста. По крайней мере так считают в ФРБ Сан-Франциско.

«Но, несмотря на все эти сигналы, по факту нефть Brent не может надолго и ощутимо оторваться от уровня $50, хотя целостность этого уровня не нарушалась уже почти месяц. После ощутимого укрепления в июле в августе котировки пока торгуются с потерями, и если игроков в ближайшее время не вдохновят свежие катализаторы, то актив так и будет колебаться в пределах диапазона $50−55», — отметил эксперт.

«Если говорить о краткосрочных перспективах Brent, то шансы на пробой отметки $52 будут зависеть от результатов сегодняшнего отчета минэнерго США. Судя по вчерашним данным API, надеяться особенно не на что, — считает Салас. — Запасы углеводородов на прошлой неделе сократились в соответствии с ожиданиями на 3,5 млн баррелей, что довольно скромно в сравнении с предыдущими масштабами падения. К тому же выросли запасы бензина».

«Однако нейтральный релиз от API может сослужить хорошую службу ценам, если официальная статистика окажется даже немного оптимистичнее», — полагает эксперт.

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